عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تأتي قبل أمريكا

جولدمان ساكس تكشف عن مفاجأة كبيرة بشأن الاقتصاد السعودي في 2040

السعودية
السعودية

ذكرت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، أنه من المتوقع أن تستحوذ المملكة العربية السعودية على المرتبة الـ15 عالمياً كأقوى اقتصاد عالمي بحلول عام 2040، وذلك وفق مانشرت صحيفة عكاظ السعودية.

وقال تقرير جولدمان ساكس إن الناتج المحلي المتوقع للسعودية بحلول 2040 سيبلغ 2.4 تريليون دولار (9 تريليونات ريال).

كما سيرتفع عدد سكان السعودية لنحو 45 مليون نسمة.

وبحسب التقرير ستحتل الصين صدارة الدول عالمياً لتزيح الولايات المتحدة الأمريكية وسيبلغ الناتج المحلي المتوقع لها 34.1 تريليون دولار  بينما ستتراجع أمريكا للمرتبة الثانية وسيبلغ ناتجها المحلي نحو 32 تريليون دولار.

كما توقع التقرير أن يواصل الاقتصاد العالمي حالياً الثبات عند مستوى نمو يبلغ  3.1% في عام 2024 و3.2% في عام 2025.

واعتبر التقرير أنه من الممكن أن يمر العالم بتباطؤ في حركة النمو بعدما مر بسنوات نمو كبيرة .

وأرجع ذلك لضعف النمو السكاني وتغير المناخ وتزايد المخاطر الجيوسياسية والحروب والتوترات التجارية.

السعودية المرتبة الـ15 عالميا عام 2040

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

موضوعات متعلقة

جارديان: غطرسة ترامب تسببت في انهيار إمبراطورية والده المالية

تعليقات مخزية وعنصرية.. بايدن يهاجم ترامب بسبب الأمريكيين السود

عكاظ: بعد رأس الحكمة مصر تستعد لطرح “رأس جميلة” باستثمارات سعودية

125 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

صحف دولية تكشف معاناة الفلسطينيين: طفل عمره شهران يموت جوعًا بغزة وآخرون بردًا

حرب الإبادة في غزة.. تفاصيل اليوم الـ 142 للعدوان الإسرائيلي

المقاومة الفلسطينية توجه ضربة مؤلمة للاحتلال في حي الزيتون

طرد نائب من مجلس العموم البريطاني بسبب عنصريته مع المسلمين

ترشيحاتنا

فى حفلها بلبنان.. أحدث ظهور لابنتى شيرين عبد الوهاب

لن تتخلى عنا.. أوكرانيا تتوقع دعم اقتصادي من أمريكا بـ 11.8 مليار دولار

التقرير الأسبوعي لآي صاغة: 520 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

يديعوت أحرونوت: حماس ما زالت تناقش الخطوط العريضة لصفقة الأسرى مع إسرائيل

مواعيد الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

لأول مرة منذ الحرب.. الاحتلال الإسرائيلي يدخل مساعدات مباشرة إلى شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إوعى تسيبني.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تحاول إنعاش زوجها تنفطر له القلوب

كأنهم إخوات.. شاهد| آخر ظهور لابنة مني زكي وأحمد حلمي

بـ 2 كيلو برتقال .. طريقة عمل عصير مُركّز في رمضان

بطل خارق.. رجل ينقذ طفل وأمه من فيضان قاتل|ما القصة؟

فيديو

خسر 1000 جنيه حرفيا| سعر الذهب يستمر في التراجع.. وهذا وقت الشراء

4 أبطال في مواجهة خطر|شاهد.. برومو المسلسل الكرتوني «نور والكوكب السعيد»

كنت وحيدة.. شام الذهبي تكشف أسرار طفولتها مع والدتها أصالة| فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ