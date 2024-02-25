جولدمان ساكس تكشف عن مفاجأة كبيرة بشأن الاقتصاد السعودي في 2040

الصين تأتي قبل أمريكا

ذكرت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، أنه من المتوقع أن تستحوذ المملكة العربية السعودية على المرتبة الـ15 عالمياً كأقوى اقتصاد عالمي بحلول عام 2040، وذلك وفق مانشرت صحيفة عكاظ السعودية.

وقال تقرير جولدمان ساكس إن الناتج المحلي المتوقع للسعودية بحلول 2040 سيبلغ 2.4 تريليون دولار (9 تريليونات ريال).

كما سيرتفع عدد سكان السعودية لنحو 45 مليون نسمة.

وبحسب التقرير ستحتل الصين صدارة الدول عالمياً لتزيح الولايات المتحدة الأمريكية وسيبلغ الناتج المحلي المتوقع لها 34.1 تريليون دولار بينما ستتراجع أمريكا للمرتبة الثانية وسيبلغ ناتجها المحلي نحو 32 تريليون دولار.

كما توقع التقرير أن يواصل الاقتصاد العالمي حالياً الثبات عند مستوى نمو يبلغ 3.1% في عام 2024 و3.2% في عام 2025.

واعتبر التقرير أنه من الممكن أن يمر العالم بتباطؤ في حركة النمو بعدما مر بسنوات نمو كبيرة .

وأرجع ذلك لضعف النمو السكاني وتغير المناخ وتزايد المخاطر الجيوسياسية والحروب والتوترات التجارية.