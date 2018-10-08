الزمالك يرسل جزءا من مستحقات كريم الحسن بـ300 ألف دولار.. مستند

أرسل مسؤولو نادي الزمالك تحويلا بمبلغ ٣٠٠ ألف دولار، كجزء من قيمة مستحقات الغاني كريم الحسن، لاعب الفريق الأسبق، في إطار حل أزمة مستحقات اللاعب المتأخرة.



وكان نصر عزام، المستشار القانوني لنادي الزمالك أكد أن النادي نجح في إجراء تسوية مع الغاني كريم الحسن مدافع الفريق الأسبق، وتم اخطار الفيفا بها وبناء عليه تم إلغاء عقوبة خصم نقاط والحرمان من القيد، وشدد على أنه يجري التفاوض مع باقي اللاعبين وسيتم إلغاء العقوبات ضد نادي الزمالك بمجرد سداد المبلغ المستحق لهم بعد تخفيض أكثر من 75% من المديونية.



وأكد عزام أنه لا يوجد أي عقوبات تم تنفيذها على الزمالك حتى الآن وما يشاع عن تنفيذ أي عقوبات ضد النادي غير صحيح.