ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يرسل جزءا من مستحقات كريم الحسن بـ300 ألف دولار.. مستند

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:16 م
صدى البلد
ملك موسى
أرسل مسؤولو نادي الزمالك تحويلا بمبلغ ٣٠٠ ألف دولار، كجزء من قيمة مستحقات الغاني كريم الحسن، لاعب الفريق الأسبق، في إطار حل أزمة مستحقات اللاعب المتأخرة.

وكان نصر عزام، المستشار القانوني لنادي الزمالك أكد أن النادي نجح في إجراء تسوية مع الغاني كريم الحسن مدافع الفريق الأسبق، وتم اخطار الفيفا بها وبناء عليه تم إلغاء عقوبة خصم نقاط والحرمان من القيد، وشدد على أنه يجري التفاوض مع باقي اللاعبين وسيتم إلغاء العقوبات ضد نادي الزمالك بمجرد سداد المبلغ المستحق لهم بعد تخفيض أكثر من 75% من المديونية.

وأكد عزام أنه لا يوجد أي عقوبات تم تنفيذها على الزمالك حتى الآن وما يشاع عن تنفيذ أي عقوبات ضد النادي غير صحيح.
الزمالك يرسل جزءا من مستحقات كريم الحسن بـ300 ألف دولار.. مستند
الزمالك يرسل جزءا من مستحقات كريم الحسن بـ300 ألف دولار.. مستند

ترشيحاتنا

خالد عكاشة: عشماوي تورط في كثير من العمليات الإرهابية.. فيديو

الصحة: إصابة 28 مواطنا في تصادم أتوبيسين بالشرقية

استياء داخل الأهلي بسبب تسريب خبر التفاوض مع مدافع كوم حمادة

الرقابة الإدارية تساهم في ضخ مليار جنيه استثمارات جديدة وتوفير 2000 فرصة عمل خلال سبتمبر

سقوط المعلمة رشا ملكة الإستروكس في شبرا الخيمة

شاهد .. ربط فتاة مسلمة وجلدها خمس ساعات بالهند لهذا السبب

الجيش الليبي:هشام عشماوي ضمن عناصر حاولت الفرار من درنة منذ سيطرتنا عليها

أردوغان: تركيا لن تقترض مجددا من صندوق النقد رغم أزمتها الاقتصادية

الجيش الليبي: تسليم هشام عشماوي إلى مصر بعد انتهاء التحقيق معه

شاهد.. برومو برنامج توفيق عكاشة الجديد على قناة الحياة وموعد العرض

سقوط زوجة وابنتي شريك الإرهابي هشام عشماوى

الرقابة الإدارية: سقوط محامٍ شهير قدم 2 مليون جنيه رشوة لموظفين بالمحاكم والنيابات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرة لطلاب الجامعة العمالية لعودة نظام الـ 4 سنوات.. شاهد

الجيش الليبي: هشام عشماوي كان يرتدي حزاما ناسفا وهدد بتفجير نفسه.. صور

صور جديدة لـ هشام عشماوي أثناء استجوابه بليبيا..صور

كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة.. صور

هنا مخيمات دهب.. تطوع بالعمل إذا لم تملك نقودا.. صور

فيديو

المستشار أحمد أبو العزم يكشف أهداف المؤتمر الدولي لمجلس الدولة
ملكة جمال مصر تكشف لـ صدى البلد عن البرنامج الخاص بها للفقراء.. فيديو
باحث: هشام عشماوى الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية ..فيديو
سفير مصر بإسبانيا يكشف الملفات المطروحة بمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط..فيديو
الزراعة: مصر أول دولة عربية تمتلك معامل لنسيج النخيل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟