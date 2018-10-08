فوائد البقدونس للشعر .. لن تستغني عنه أبدا

البقدونس يجعل لون الشعر أفضل.







إن وفرة النحاس في البقدونس تساعد في الحفاظ على اللون الطبيعي لشعرنا.



ضع عصير البقدونس أو عجينة الأوراق لأنها فعالة جدا في الحفاظ على لون الشعر الطبيعي. أيضا يمكن للمرء إضافة كمية كبيرة من البقدونس إلى النظام الغذائي لجني جميع فوائد البقدونس.



فوائد البقدونس لنمو الشعر

البقدونس يحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن، كما أنه يحتوي على خصائص قوية مضادة للتأكسد، كل هذه الأشياء تعمل معا لإصلاح الأضرار التي لحقت بصيلات الشعر وكذلك فروة الرأس. كما أنه يساعد على الحفاظ على توازن الزيت المثالي في فروة الرأس، وبما أن البقدونس يحتوي على كمية عالية من فيتامين C ، فإنه يضمن أن جسمنا قادر على الامتصاص الأمثل للحديد ، والذي بدوره سيساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراءالتى تحمل الحمراء الأكسجين والمواد المغذية الأخرى إلى فروة الرأس وتغذي بصيلات الشعر.



البقدونس يمنع تساقط الشعر

سقوط الشعر مشكلة خطيرة جدا إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب ، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور الصلع عند الرجال والنساء، والبقدونس هو حل طبيعي رائع لعلاج تساقط الشعر أو تساقط الشعر. أنه يحتوي على كميات عالية من الفيتامينات والمعادن ، والتي يمكن أن تعالج نقص التغذية في أجسادنا. نقص التغذية غالبا ما يسبب سقوط الشعر. علاوة على ذلك ، لديها خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا. يقوم بتطهير فروة الرأس ويزيل أي بكتيريا أو فطريات مسؤولة عن تساقط الشعر الزائد. كما تحتوي أوراق البقدونس على فلافونويد مضاد للأكسدة يعرف باسم "apigenin" ، والذي يعرف قدرته على التحكم في تساقط الشعر.



البقدونس يقضي على القشرة الرأس

البقدونس من أفضل الحلول الطبيعية لعلاج قشرة الرأس، فهو يحتوي على الزنك ، وهو أمر ضروري لفروة الرأس صحية وقشرة الرأس، والفوائد المضادة للفطريات من البقدونس دفع قشرة الرأس بعيدا عن طريق القضاء على قشرة الرأس المسببة للفطر كما يساعد على ضبط الافرازات التى تنتجها الفروة التى تعوق نمو الشعر وتسبب القشرة.







يعرف عن البقدونس أنه من النباتات الطبيعية التى تحتوى على فوائد كثيرة للجسم لذا نعرض لكم اليوم فوائد البقدونس للشعر وفقا لما ذكره موقع beautifulhamesha .هذا أحد من الفوائد الرئيسية للبقدونس للشعر فهو يحتوي على كمية عالية من النحاس المفيد جدا في الحفاظ على لون شعرنا الطبيعي.