الدفعة الـ49 من المساعدات الإنسانية تتحرك نحو معبر كرم أبوسالم جنوب رفح

استؤنفت، صباح اليوم الأحد، عملية إدخال شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر كرم أبوسالم، بعد توقف يوم السبت بسبب العطلة الأسبوعية.

وأكدت مصادر أن الدفعة الـ49 من شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية تحركت من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري باتجاه معبر كرم أبوسالم جنوب مدينة رفح.

وشهدت باحة معبر رفح الخارجية، في وقت مبكر من صباح اليوم، اصطفاف الدفعة الـ49 من الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والإنسانية لصالح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على القطاع، قبل تحركها إلى معبر كرم أبوسالم عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البري.

وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري إن الشاحنات تحمل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية، والتي تشمل المواد والسلال الغذائية والدقيق والخبز الطازج والبقوليات والأطعمة المحفوظة والأدوية ومستلزمات العناية الشخصية.

وأضافت شبكة "العربية" أن حوالي 400 شاحنة تستعد للدخول إلى القطاع من معبر رفح، فيما تتهيأ شاحنات المساعدات القادمة من منظمات دولية ودول عربية لدخول غزة أيضًا، بعد المرور بعمليات التفتيش في معبري كرم أبوسالم والعوجة.