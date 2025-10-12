اليوم .. الطائرة البارالمبي يفتتح مشواره في كأس العالم بمواجهة الهند

يفتتح منتخبنا الوطني للكرة الطائرة البارالمبية ، مشواره بكأس العالم والذي تستضيفه مدينة إنديانا بوليس الأمريكية خلال الفترة من 9 الى 18 أكتوبر الجاري ، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

و يلتقي نظيره منتخب الهند في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.



وكان منتخبنا قد وصل إلى إنديانا بوليس صباح الجمعة وأدى تدريباته على مدار يومين ، وبالأمس عقد الاجتماع الفني البطولة وحضره الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة ورئيس بعثة المنتخب في أمريكا ، والدكتور وجيه حمدي المدير الفني للمنتخب ، ومحمد بدوى بشير المدرب العام للمنتخب ، ومحمد سعد مدرب المنتخب.

من جانبه أكد عماد رمضان رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة ، أنه في تواصل مستمر مع البعثة ، معربا عن سعادته بالروح المعنوية العالية للفريق ،واستعداده الكامل للمنافسة على اللقب.

وتوجه عماد رمضان بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم للفريق ، وعلى متابعته المستمرة لكل ما يخص المنتخب.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الاولى بكأس العالم ، والتي تضم معه منتخبات الهند ، اليابان ، استراليا ،كرواتيا ، البرازيل ، وهولندا .

و تضم المجموعة الثانية منتخبات أمريكا ، كازاحستان ، فرنسا ، إيطاليا ، تايلاند ، كندا ، وبولندا.

ويرأس بعثة منتخبنا الوطني بأمريكا الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.



وتضم البعثة 12 لاعبا هم : هشام صلاح قائد الفريق ، أشرف زغلول ،

عبد النبى حسن ، محمد الحناوى ، حسام مسعود ، السيد موسى ، أحمد خميس ، أحمد فضل ، زكريا السيد ،

مطاوع أبو الخير ، حمادة حسن ، وأحمد زكرى

والجهاز الفني بقيادة الدكتور وجيه حمدي مديرا فنيا ، ويعاونه محمد بشير مدرب عام ، محمد سعد مدرب، وأمين عبد المنعم مديرا إداريا.

ويعد منتخب الكرة الطائرة البارالمبي افضل منتخب جماعي في تاريخ مصر الاولمبي و البارالمبي ، وذلك كونه المنتخب الوحيد الذي استطاع حصد ثلاث ميداليات بارالمبية في 2004 و 2016 و 2024.

كما استطاع حصد ثلاث ميداليات كأس عالم في 2006 و2010 و 2023 ، بالإضافة ميداليتين كأس عالم للقارات في 2012 و 2016 ، و8 بطولات امم افريقيا متتالية.