سميتك سما.. المطرب الشامي يحيي حفلا غنائيا ساهرا في أبوظبي
تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه
بعد ظهور تمساح في الشارع.. كيف يحظر القانون حيازة الحيوانات الخطرة؟
وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة فيركو للصحة العامة في ألمانيا
البث الإسرائيلية: منسق شؤون المحتجزين أبلغ العائلات بأن عملية الإفراج عن ذويهم ستبدأ صباح الغد
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
عبور أكثر من 400 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح وفقا لاتفاق شرم الشيخ
تبادل إطلاق نار بين أفغانستان وباكستان.. وطالبان تزعم: سيطرنا على مواقع على الحدود
إذاعة جيش الاحتلال: حماس تعمل على تجميع المحتجزين في مكان واحد
ارتفاع جديد في أسعار الدواجن الآن في الأسواق
من الصباحية.. أول ظهور لـ إيناس الدغيدي وزوجها مع إلهام شاهين
بعد دونالد ترامب.. 4 رؤساء يحلمون بالحصون على جائزة نوبل للسلام
رياضة

عمرو الحديدي يهاجم أشرف داري: "الأهلي لم يستفد منه إطلاقًا"

منار نور

انتقد عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، أداء المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكداً أنه لم يقدم المستوى المنتظر منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.


وقال الحديدي خلال ظهوره في برنامج «استاد المحور»: «عندما أقارن بين أشرف داري ومواطنه بدر بانون، أرى أن بانون كان أفضل بكثير وقدم إضافة حقيقية للفريق، بينما داري لم يترك أي بصمة واضحة».


وأضاف: «داري لم يشارك كثيرًا مع الأهلي، والنادي لم يستفد من وجوده بالشكل الكافي، بصراحة أنا غير مقتنع به، وكنت أرى أن رامي ربيعة أحق بالفرصة».


واختتم حديثه قائلًا: «أشرف داري لم يقدم أي فائدة حقيقية للأهلي حتى الآن».

الاهلي مدافع الاهلي اشرف داري

