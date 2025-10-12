عمرو الحديدي يهاجم أشرف داري: "الأهلي لم يستفد منه إطلاقًا"

انتقد عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، أداء المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكداً أنه لم يقدم المستوى المنتظر منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.



وقال الحديدي خلال ظهوره في برنامج «استاد المحور»: «عندما أقارن بين أشرف داري ومواطنه بدر بانون، أرى أن بانون كان أفضل بكثير وقدم إضافة حقيقية للفريق، بينما داري لم يترك أي بصمة واضحة».



وأضاف: «داري لم يشارك كثيرًا مع الأهلي، والنادي لم يستفد من وجوده بالشكل الكافي، بصراحة أنا غير مقتنع به، وكنت أرى أن رامي ربيعة أحق بالفرصة».



واختتم حديثه قائلًا: «أشرف داري لم يقدم أي فائدة حقيقية للأهلي حتى الآن».