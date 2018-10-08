شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

اهتمت شبكتا سي إن إن الأمريكية وبي بي سي البريطانية، بزواج باربرا بوش، ابنة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش والسيدة الأولى السابقة لورا بوش، في حفل خاص في ولاية مين الأمريكية.



وقالت بي بي سي، إن العروس سميت على اسم جدتها، السيدة الأولى السابقة باربرا بوش، التي توفيت في وقت سابق من هذا العام ، حيث تزوجت الشابة من كاتب السيناريو كريج كوين.



وظهرت العروس باربرا وأبوها يصطحبها على الممر إلى عريسها في لقطات أظهرت حجم السعادة الغامرة للعروس.



وذكرت شبكة سي إن إن، أن بوش (72 عاما) أعلن والسيدة بوش (71 عاما) عن الزواج في بيان يوم الاثنين.



وأقيم الاحتفال الخاص في مكانٍ يطل على المحيط في منطقة ووكر بوينت، حيث يعيش بوش الأب ، الذي يبلغ الآن 94 عامًا.



وارتدت العروس باربرا فستان زفاف من الحرير مخصص من فيرا وانج ، وسيعيش العرسان في مدينة نيويورك ، وفقا لبيان عائلة بوش.



وفي إحدى رسائل إنستجرام ، قال الرئيس بوش الثاني إنه وزوجته، السيدة الأولى السابقة لورا بوش : "فخوران جدًا بابنتنا الشجاعة ، الجريئة ، الشريفة ، الطيبة ، الذكية ، المحبة".

