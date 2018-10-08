ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:48 م
صدى البلد
محمد علي
اهتمت شبكتا سي إن إن الأمريكية وبي بي سي البريطانية، بزواج باربرا بوش، ابنة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش والسيدة الأولى السابقة لورا بوش، في حفل خاص في ولاية مين الأمريكية.

وقالت بي بي سي، إن العروس سميت على اسم جدتها، السيدة الأولى السابقة باربرا بوش، التي توفيت في وقت سابق من هذا العام ، حيث تزوجت الشابة من كاتب السيناريو كريج كوين.

وظهرت العروس باربرا وأبوها يصطحبها على الممر إلى عريسها في لقطات أظهرت حجم السعادة الغامرة للعروس.

وذكرت شبكة سي إن إن، أن بوش (72 عاما) أعلن والسيدة بوش (71 عاما) عن الزواج في بيان يوم الاثنين.

وأقيم الاحتفال الخاص في مكانٍ يطل على المحيط في منطقة ووكر بوينت، حيث يعيش بوش الأب ، الذي يبلغ الآن 94 عامًا.

وارتدت العروس باربرا فستان زفاف من الحرير مخصص من فيرا وانج ، وسيعيش العرسان في مدينة نيويورك ، وفقا لبيان عائلة بوش.

وفي إحدى رسائل إنستجرام ، قال الرئيس بوش الثاني إنه وزوجته، السيدة الأولى السابقة لورا بوش : "فخوران جدًا بابنتنا الشجاعة ، الجريئة ، الشريفة ، الطيبة ، الذكية ، المحبة".
شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار
شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار
شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار
شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار
شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

ترشيحاتنا

القبض على هشام عشماوي أخطر إرهابي مطلوب لمصر في ليبيا

الجيش الليبي:هشام عشماوي ضمن عناصر حاولت الفرار من درنة منذ سيطرتنا عليها

6 جنيهات تراجعا في سعر الذهب

محللة سياسية: أمريكا قادرة على تدمير إيران

سقوط المعلمة رشا ملكة الإستروكس في شبرا الخيمة

صور جديدة لـ هشام عشماوي أثناء استجوابه بليبيا..صور

بث مباشر.. المسماري في مؤتمر صحفي بعد القبض على عشماوي

من ضابط مفصول إلى أخطر إرهابي مطلوب.. محطات في حياة هشام عشماوي

أردوغان يهذي.. على القنصلية السعودية إثبات أن خاشقجي غادر المبنى

أحمد المسماري يكشف أسلوب تخفي الإرهابي هشام عشماوي قبل القبض عليه

معلومات لا تعرفها عن مفتي الإرهاب في ليبيا.. زوجته وابنتاه سقطن مع هشام عشماوي

معارض سعودي يشن أقوى هجوم على تركيا والجزيرة: مسرحية خاشقجي مدبرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة.. صور

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

فيديو

أحمد المسماري يكشف أسلوب تخفي الإرهابي هشام عشماوي قبل القبض عليه
الخرباوي: عشماوي كنز معلومات باعتباره الذراع الكبرى للإرهاب بالمنطقة ..فيديو
المسماري: هشام عشماوي الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية في ليبيا ..فيديو
المسماري: القضاء على الإرهاب معركة مشتركة بين مصر وليبيا.. فيديو
متحدث الجيش الليبي يكشف تفاصيل القبض على هشام عشماوي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟