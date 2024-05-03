بيان مهم بشأن صحة الرئيس الفلسطيني

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ان الرئيس محمود عباس غادر المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، بعد إجرائه فحوصات طبية روتينية.

واشارت الوكالة الفلسطينية الي ان النتائج كانت مطمئنة.

وميدانيا؛ تواصل قوات الاحتلال حربها البشعة ضد الفلسطينين في قطاع غزة حيث بلغت حصيلة العدوان الاسرائيلي 34622 شهيد و 77867 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



جاء ذلك في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 210 على قطاع غزة.

وأشار التقرير الي ان قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 26 شهيد و 51 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وفي نهاية التقرير؛ اهابت صحة غزة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم، مشيرة الي انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم