ضبط تماثيل فرعونية بحوزة 3 أشخاص ببحيرة قارون فى الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كميات من التماثيل المدون عليها نقوش فرعونية خلال تواجدهم بأحد المطاعم السياحية بمركز سنورس بالفيوم.



وردت معلومات لأجهزة البحث الجنائى بالفيوم بقيام شقيقين وصديقهما بالاتجار فى الآثار، وبعرض الأمر على مدير أمن الفيوم، أمر بضبط المتهمين.



وفى أحد الأكمنة بمطعم الروضة ببحيرة قارون، تم ضبط المتهمين خلال استقلالهم السيارة رقم 65516 ملاكي الفيوم ق وبحوزتهم (2 تمثال أسود اللون أحدهما علي شكل إنسان طوله 12 سم بقاعدة قطر 5.5 سم والآخر على شكل إنسان برأس حيوان طوله 12 سم بقاعدة قطر 5.5 سم ومدون عليهما من الخلف رسوم ونقوش فرعونية) يشتبه في أثريتها.



بمواجهة المتهمين أقروا بملكيتهم للمضبوطات بقصد الاتجار في الاثار وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.