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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول تعليق من زوجة عصام صاصا بعد حادث الدهس

صدى البلد

علقت جهاد ماهر، زوجة مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، على واقعة الدهس.

وشاركت ستوري عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وكتبت: “الإسلام نهى عن اتهام الناس ورميهم بما ليس فيهم”. 

تفاصيل حادث مطرب المهرجانات عصام صاصا

أمرت نيابة العمرانية بإخلاء سبيل عصام صاصا مطرب المهرجانات بعد عرضه على الطب الشرعي لأخذ عينة دماء منه بكفالة 30 ألف جنيه.

 

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة عصام صاصا أن مطرب المهرجانات قرر بأنه كان يقود السيارة بسرعة ما بين 70 لـ 80 كم/س وأنه جار الوقوف من الإدارة العامة للمرور على سرعة الطريق المقررة ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على سرعة السيارة.

وقررت النيابة العامة انتداب لجنة فنية لفحص السيارة، وإخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه بعد عرضه على الطب الشرعي صباح اليوم لأخذ عينة دم منه للوقوف على مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وقامت أجهزة مباحث الجيزة بترحيل عصام صاصا مطرب المهرجانات الشهير من مقر النيابة في محكمة إمبابة إلى مقر قسم شرطة الطالبية استعدادا لعرضه صباح اليوم على الطب الشرعي.

واستمعت النيابة العامة لأقوال مطرب المهرجانات عصام صاصا خلال التحقيقات، والذي قرر أنه أثناء عودته على الطريق الدائري قبل مطلع محور المريوطية قادما من المعادي باتجاه منزله في حدائق الأهرام فوجئ بشخص يعبر الطريق الدائري فجأة واصطدم به.

 

 

 

 

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