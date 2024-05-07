استعدي لشمس الصيف.. وصفات طبيعية لتوحيد لون البشرة

تحتاج المرأة للتعرف على بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتوحيد لون البشرة والاستعداد لفصل الصيف، إليك أفضل الوصفات كشف عنها مواقع webmd.

قناع العسل والليمون



امزج ملعقتين صغيرتين من العسل النقي مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

ضع المزيج على الوجه واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسل الوجه بالماء الفاتر واتبعه بتطبيق مرطب.

يُنصح باستخدام هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع.



مقشر السكر وزيت الزيتون

امزج ملعقة كبيرة من السكر البني مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ضع المزيج على الوجه وقم بتدليكه بلطف بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق.

اغسل الوجه بالماء الفاتر واتبعه بتطبيق مرطب.

يمكن استخدام هذا المقشر مرة واحدة في الأسبوع.



قناع الزبادي والشوفان

امزج ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي مع ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون.

ضع المزيج على الوجه واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسل الوجه بالماء الفاتر واتبعه بتطبيق مرطب.

يمكن استخدام هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع.



قناع الطماطم وعصير الليمون

امزج ملعقة كبيرة من عصير الطماطم الطازج مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

ضع المزيج على الوجه واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسل الوجه بالماء الفاتر واتبعه بتطبيق مرطب.

يُنصح باستخدام هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع.



مهمة: قبل استخدام أي وصفة طبيعية على بشرتك، قم بإجراء اختبار صغير على جزء صغير من البشرة للتأكد من عدم حدوث أي تفاعلات جلدية سلبية، كما يُنصح بتجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس واستخدام واقي الشمس بشكل منتظم للحفاظ على صحة البشرة وتوحيدها.