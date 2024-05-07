أسامة كمال: المشاعر الشعبية في مصر كبيرة تجاه الشعب الفلسطيني

قال الإعلامي أسامة كمال، إن بعد الموافقة من قبل حماس على المقترح كان هناك حالة من الفرح والاحتفالات من قبل الشعب الفلسطيني في القطاع وكان هناك فرحة كبيرة، كما أن المشاعر الشعبية في مصر كبيرة تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف "أسامة كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن أمريكا في يدها حل الأمر والسيطرة على إسرائيل وسط أنباء الاستعداد لاجتياح رفح، موضحا أنه كان لابد من تأكيدات من قبل بايدن لنتنياهو بتوقف الترتيب لعمليات في رفح.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدث خلال الساعات المقبلة هو شئ في منتهى الخطورة وشئ مرعب ومذهل ويؤدي لفقدان الثقة التامة في المؤسسات الدولية.

واوضح أسامة كمال، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت بأنه يمهد داخل غزة لعمل عسكري مكثف في رفح الفلسطينية وفي كل أنحاء القطاع هو الاعتراف بالفشل الكامل.

و أكد أن المواطن الإسرائيلي يتعرض لضرر في هذه الحرب ويرى أن حكومته غير قادرة على وقف ما يحدث في غزة وهو عجز وغير قادرة على الانتصار وهو عجز وغير قادرة على الإفراج عن الرهائن وهو عجز أيضا.

وأكمل اسامة كمال : "العاجز يفتري على العزل وستكون نهايته السياسية سيئة جدًا"، مؤكدا أن التصريحات الواردة من البيت الأبيض بأن جو بايدن أكد لنتنياهو عن ضرورة تسهيل دخول المساعدات في وقت بدأت إسرائيل تحركها وإخلاء رفح هو أمر مضحك.