أمين الفتوى يرد على سؤال: هل يجوز تثقيل الحواجب بالقلم.. فيديو

ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة، تقول: "هل يجوز تتقيل الحواجب بالقلم؟".
وأجاب أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن تثقيل الحاجب والتزين للزوج؛ أمر لاشيء فيه.
وتابع: "حث الشرع الزوجة على أن تتزين لزوجها بالملابس والطيب وغير ذلك، وأن تتجمل له بما يسر ناظره ويبهج خاطره، فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: خير النساء التي تسره إذ نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره". رواه النسائي وأحمد وغيرهما.
وأجاب أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن تثقيل الحاجب والتزين للزوج؛ أمر لاشيء فيه.
وتابع: "حث الشرع الزوجة على أن تتزين لزوجها بالملابس والطيب وغير ذلك، وأن تتجمل له بما يسر ناظره ويبهج خاطره، فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: خير النساء التي تسره إذ نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره". رواه النسائي وأحمد وغيرهما.