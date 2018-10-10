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ديني

أمين الفتوى يرد على سؤال: هل يجوز تثقيل الحواجب بالقلم.. فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:34 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة، تقول: "هل يجوز تتقيل الحواجب بالقلم؟".

وأجاب أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن تثقيل الحاجب والتزين للزوج؛ أمر لاشيء فيه.

وتابع: "حث الشرع الزوجة على أن تتزين لزوجها بالملابس والطيب وغير ذلك، وأن تتجمل له بما يسر ناظره ويبهج خاطره، فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: خير النساء التي تسره إذ نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره". رواه النسائي وأحمد وغيرهما.

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