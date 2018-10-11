شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم

انطلقت أمس فعاليات ورشة"التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية - أيقونات "وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وتنظمها إدارة التدريب والنشر العلمي في منافذ الآثار بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية.





ليلي فرماوي، مدير عام التدريب والنشر العلمي قالت إن هذه الورشة تأتي نتيجة لتوصيات دورة "كشف تزوير الآثار القبطية"التي نظمتها الإدارة بالتعاون أيضًا مع مركز الدراسات القبطية بمركز الحضارة والإبداع، ويحتضن دير الأنبا مكاريوس السكندري بالفيوم ورشة الأيقونات،لإتاحة الفرصة للمتدربين التدريب العملي في ظل وجود أيقونات أثرية بالدير.





افتتح الورشة الثانية كل من د. لؤي محمود سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، ود.عزت حبيب صليب مدير عام إدارة ترميم الآثار القبطية المنقولة بقطاع المشروعات".





وألقي الدكتور عزت صليب محاضرة عن تعريف الايقونة،والتعرف على انواع الايقونات الفردية والثنائية والثلاثية التى تتضمن اكثر من حدث فى الأيقونة الواحدة ، ثم التعرف على المراحل التاريخية للفن القبطى، وقدم شرحا لعناصر الفن القبطى خاصة التصوير والنحت،ثم تم التعرف علي مصادر فن الايقونه وهى الكتاب المقدس تعليم الآباء وسير القدسيين.





كما قام المتدربون بجولة بدير الأنبا مكاريوس السكندري،والذي يحتوى على صور فوتوغرافية لبعض الاديره الاخرى الخاصه بالقدسيين على مدار العصور المختلفة ، ومجموعة من الفترينات والتى تعرض أجزاء من آثار هؤلاء القديسين والتى عثر عليها بهذه الأديرة .





ثم تم التوجه الى اعلى الجبل فى الدير لزيارة مغارتى الأب انطونى والتى ترجع للقرن الخامس ومغاره الاب سرور والتى ترجع للقرن الثانى عشر.





وكانت المحاضرة النظرية الثانية عن أساليب صناعة الايقونه الثلاث، وهي أسلوب التمبرا واسلوب الالكوسيك (الشمع) واسلوب الزيت، ثم تم التعرف على انواع حامل الأيقونة وهي خشب ثم خشب وقماش ثم قماش ثم معدن ثم ورق.





وشهدت المحاضرة التعرف على خصائص فن الأيقونة وتحتوى على أربع عشرة خاصية ، ومدارس الايقونات والتى تشمل 6 مدارس هي المصرية والأرمنية والسريانية والاثيوبية والروسية والعربية الأوروبية.





وتلقى المشاركون في الدورة تدريبا عمليا على كيفية عمل الأيقونة بمراحلها، وذلك بعد تجهيز الحامل ووضع القماش واستخدام الغراء، ثم طبع الصورة المطلوبة للايقونة ورسمها ثم عملية تجهيز الالوان المطلوبه وكيفيه مزج الألوان واستخدام الوسائط المختلفة سواء بيض وغيرها ثم عملية التلوين بعد ذلك.