ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:58 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
انطلقت أمس فعاليات ورشة"التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية - أيقونات "وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وتنظمها إدارة التدريب والنشر العلمي في منافذ الآثار بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية. 

ليلي فرماوي، مدير عام التدريب والنشر العلمي قالت إن هذه الورشة تأتي نتيجة لتوصيات دورة "كشف تزوير الآثار القبطية"التي نظمتها الإدارة بالتعاون أيضًا مع مركز الدراسات القبطية بمركز الحضارة والإبداع، ويحتضن دير الأنبا مكاريوس السكندري بالفيوم ورشة الأيقونات،لإتاحة الفرصة للمتدربين التدريب العملي في ظل وجود أيقونات أثرية بالدير. 

افتتح الورشة الثانية كل من د. لؤي محمود سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، ود.عزت حبيب صليب مدير عام إدارة ترميم الآثار القبطية المنقولة بقطاع المشروعات".

وألقي الدكتور عزت صليب محاضرة عن تعريف الايقونة،والتعرف على انواع الايقونات الفردية والثنائية والثلاثية التى تتضمن اكثر من حدث فى الأيقونة الواحدة، ثم التعرف على المراحل التاريخية للفن القبطى، وقدم شرحا لعناصر الفن القبطى خاصة التصوير والنحت،ثم تم التعرف علي مصادر فن الايقونه وهى الكتاب المقدس تعليم الآباء وسير القدسيين. 

كما قام المتدربون بجولة بدير الأنبا مكاريوس السكندري،والذي يحتوى على صور فوتوغرافية لبعض الاديره الاخرى الخاصه بالقدسيين على مدار العصور المختلفة، ومجموعة من الفترينات والتى تعرض أجزاء من آثار هؤلاء القديسين والتى عثر عليها بهذه الأديرة.

ثم تم التوجه الى اعلى الجبل فى الدير لزيارة مغارتى الأب انطونى والتى ترجع للقرن الخامس ومغاره الاب سرور والتى ترجع للقرن الثانى عشر.

وكانت المحاضرة النظرية الثانية عن أساليب صناعة الايقونه الثلاث، وهي أسلوب التمبرا واسلوب الالكوسيك (الشمع) واسلوب الزيت، ثم تم التعرف على انواع حامل الأيقونة وهي خشب ثم خشب وقماش ثم قماش ثم معدن ثم ورق.

وشهدت المحاضرة التعرف على خصائص فن الأيقونة وتحتوى على أربع عشرة خاصية، ومدارس الايقونات والتى تشمل 6 مدارس هي المصرية والأرمنية والسريانية والاثيوبية والروسية والعربية الأوروبية.

وتلقى المشاركون في الدورة تدريبا عمليا على كيفية عمل الأيقونة بمراحلها، وذلك بعد تجهيز الحامل ووضع القماش واستخدام الغراء، ثم طبع الصورة المطلوبة للايقونة ورسمها ثم عملية تجهيز الالوان المطلوبه وكيفيه مزج الألوان واستخدام الوسائط المختلفة سواء بيض وغيرها ثم عملية التلوين بعد ذلك.

شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم
شاهد.. 30 صورة من ورشة التمييز بين الأصلي والمقلد في الآثار القبطية بالفيوم

ترشيحاتنا

ضبط 6 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو

أفضل وأقوى جواز سفر في العالم.. ودولة عربية تدخل السباق بقوة

إحالة يوسف والي و5 آخرين للجنايات في قضية فساد وزارة الزراعة

حبيب العادلي: كتائب القسام قذفوا نقاط الحدود بالآر بي جي لتسهيل دخول عناصر حماس

انهيار جديد للاقتصاد القطري بسبب السياحة

ديانا كرزون تستعرض رشاقتها بفستان أخضر ..صور

ارتفاع ضحايا فيضانات نيجيريا إلى 199 قتيلا

اقتراب إعصار لبان من سلطنة عمان ومخاوف من ازدياد شدته خلال 24 ساعة

العادلي منفعلا أثناء شهادته فى اقتحام السجون.. اللى ماتوا فى يناير رجالتى

واشنطن تكشف حقيقة رصد اتصالات لمسئولين سعوديين للإيقاع بـ جمال خاشقجي

شاهد.. نداء شرارة تهدي محمد صلاح أغنية خليك انت أقوى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا كرزون تستعرض رشاقتها بفستان أخضر ..صور

ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

السياحة الكازاخية في شرم الشيخ.. سوق جديد واعد بدأ بـ 5 آلاف زائر حتى وصل في 2018 إلى 120 ألفا.. صور

25 صورة تكشف أناقة نيللى مقدسي فى عيد ميلادها

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل American Music Awards.. صور

فيديو

حبيب العادلي يكشف رسالة أحد قيادات الإخوان للضباط قبل أحداث يناير
شاهد.. لحظة اغتيال العراقية تارة فارس
شاهد.. مذيعة تحمل ابنها الرضيع على ظهرها أثناء تقديمها نشرة الطقس
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: يعرض شهادة حبيب العادلي في قضية اقتحام الحدود الشرقية.. ويلومه بسبب الجاسوس محمد مرسي.. وقائمة اغتيالات قامت بها قطر وتركيا بمساعدة التنظيمات الإرهابية
حبيب العادلي ينفعل أثناء شهادته في اقتحام السجون.. اللي ماتوا في يناير رجالتي و2004 بداية تنفيذ الخطة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟