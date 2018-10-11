الصحة: عربات متنقلة للكشف على العاملين داخل المشروعات القومية والمصانع

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تردد مليونين و75 ألفا و265 مواطنا، منذ بداية الحملة في أول الشهر الحالي على نقاط المسح في الـ 9 محافظات فى اليوم العاشر من إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس"سى" والكشف عن الأمراض غير السارية "ضغط، سكر، سمنة"، تحت شعار" #100 مليون صحة".



أضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية، ان أعلى نسبة إقبال كانت في محافظة البحيرة، ثم القليوبية والفيوم و أسيوط، مشيرةً الى أن نسبة المشاركة من الإناث 57%، والذكور 43%.



ولفتت وزيرة الصحة والسكان الى انه تمت زيادة عدد نقاط فحص المبادرة من 1412 نقطة ثابتة إلى 1448 نقطة، مع توجيه عربات متنقلة للكشف على العاملين في أماكن المشروعات القومية الكبرى والمصانع في المحافظات الـ9 المستهدفة في المرحلة الأولي من المبادرة، كما توجد نقاط متحركة للكشف في الجامعات.



وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك وعيًا مجتمعيا لأهمية المشاركة في المبادرة الرئاسية لاطمئنان المصريين على أنفسهم، مشيرةً الى أن أمس كان يومًا إيجابيا جدا في الإقبال الكبير من قبل المواطنين.



في سياق منفصل، كرمت وزيرة الصحة والسكان عددًا من النماذج الايجابية ممن تميزوا في عملهم، وذلك بناء على التكليفات الرئاسية بشأن إطلاق برنامج لتحفيز المتميزين في مجال الصحة على مستوى الجمهورية، أولهم محمد جمال – فرد أمن بمستشفى الشيخ زايد التخصصي وذلك لأمانته في تسليم حقيبة وجدها بالمستشفى تحتوي على مبلغ مالي (100) الف جنية مع رفضه تقاضي مكافأة.



كرمت وزيرة الصحة والسكان طاقم سيارة اسعاف 801 تمركز بلطيم بكفر الشيخ، عصام فوزي متولي - سائق السيارة، وسعد محمد أحمد أبو زيد - فني خدمات طبية بسيارة الاسعاف، وذلك لأمانتهما في تسليم حقيبة بها مبلغ مالي وقدره 870 الف جنيه، بعد أن وجداها مع مواطنين في حادث.



وكرمت وزيرة الصحة والسكان الدكتور محمد محمد زكي جزر مدير مستشفى التيسير الخاص بالزقازيق لجهوده ومشاركته الدولة في علاج مرضى الغسيل الكلوي لمستشفى ديرب نجم بالشرقية مجانأ، كما قام بتطوير مستشفى القنايات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والدكتور خالد عاطف حسن شاهين مدير غرفة قوائم الانتظار سابقًا ورئيس الادارة المركزية للدعم الفني لأدائه المتميز أثناء توليه تلك المهام، وسماح السيد أحمد – ممرضة بالمعهد القومي للقلب بامبابة نظرًا لتميزها في أداء عملها.



وفي النهاية كرمت وزيرة الصحة والسكان السفير محمود العشماوي سكرتير أول بالبعثة الدائمة للأمم المتحدة على جهوده المتميزة في التنسيق والاعداد لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أقيم الشهر الماضي بنيويورك، مما ساهم في إبراز دور مصر خلال تلك الاجتماعات.