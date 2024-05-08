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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أيمن مختار: الدولة أنفقت 172 مليار جنيه على جميع القطاعات الخدمية بالدقهلية

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،  لقاء مع الأئمة والخطباء بمديرية أوقاف الدقهلية لاستعراض وشرح جهود الدولة المبذولة في كافة القطاعات الخدمية بالدقهلية خلال السنوات الماضية لتعريف المواطنين بهذه الإنجازات وحقيقة ما يتم علي أرض الواقع من مشروعات قومية تخدم الجميع.


واستعرض "المحافظ " جهود الدولة بالدقهلية مشيراً إلي أن الدولة أنفقت 172 مليار جنيه علي كافة القطاعات بالدقهلية منهم 126 مليار جنيه مشاريع قومية و 46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في عدد 21 قطاع منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية حتي الآن، وأشار " مختار " الي أن ما تم إنفاقه بالدقهلية علي كافة القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ انشائها.. 


جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وقيادات مديرية الأوقاف .
وأكد " مختار " علي أن من أولي أولويات فخامة الرئيس السيسي بناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات له وفي مقدمتها الصحة والتعليم والطرق والصناعة والزراعة وغيرها من الخدمات،وقال "مختار "اننا نحرص دائما علي التواجد الميداني لمتابعة تنفيذ المشروعات وتقديم خدمات متميزة للمواطنين من كافة روافد الخدمة عملا علي تحقيق رضاهم مشيرا ان المتابعة هي اساس النجاح وقد استعرض"مختار" الجولات الميدانية لمتابعة اعمال تطوير الكورنيش بالمنصورة وتنفيذ الممشي السياحي وايضا مشروعات الاسكان والمرور علي المدارس والمستشفيات والمناطق الصناعية والاستثمارية في جمصه والعصافرة وميت غمر وكذا المرور علي منافذ بيع السلع فضلا عن المتابعة المستمرة من خلال الشبكة الوطنية بديوان المحافظة لمواقف السيارات واعمال توريد القمح واعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين  والتعامل الفوري مع ايه مشكلات طارئة واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها عملا علي راحة المواطنين، مؤكدا ان الدقهلية من المحافظات التي تتمتع بالانشطة المتنوعة في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والتعليمية والسياحية والاثرية وغيرها.


وأشار " المحافظ " الي أن الأئمة هم حلقة الوصل المباشرة مع المواطنين من خلال المساجد والمنابر وعليكم دور مجتمعي لنقل ما تقوم به الدوله من مشروعات خدمية لهم في كافة القطاعات لكي يكون لديهم علم ومعرفة بكل الجهود المبذولة من خلال إقامة مشروعات قومية وبنية أساسية في كافة ربوع مصر .
 

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مديرية أوقاف الدقهلية مشروعات قومية مشروعات الاسكان منصب رئيس الجمهورية مواطن وكيل ولى مشاريع قومية محافظ الدقهلية علي أرض الواقع خدمات متميزة كورنيش

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