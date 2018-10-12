أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018

ارتفعت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2018، ليواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 614 جنيهًا.





وسجل الجرام عيار 18 نحو 527 جنيها، وبلغ سعر الجرام بعيار 14 نحو 409 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 702 جنيه، والجنيه الذهب نحو 4 آلاف و911 جنيها.





وارتفعت أسعار الذهب أمس، مع إقبال بعض المستثمرين على شراء المعدن الأصفر النفيس كملاذ آمن، بعد تراجع الدولار، وهبوط الأسهم العالمية بفعل صعود العائد على السندات.





وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2% بمقدار 1191.84 دولار للأوقية (الأونصة).



