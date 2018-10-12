ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
الذهب
الذهب
مايكل عياد
ارتفعت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2018، ليواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 614 جنيهًا.

وسجل الجرام عيار 18 نحو 527 جنيها، وبلغ سعر الجرام بعيار 14 نحو 409 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 702 جنيه، والجنيه الذهب نحو 4 آلاف و911 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب أمس، مع إقبال بعض المستثمرين على شراء المعدن الأصفر النفيس كملاذ آمن، بعد تراجع الدولار، وهبوط الأسهم العالمية بفعل صعود العائد على السندات.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2% بمقدار 1191.84 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.9 دولار، بنسبة 0.16%، لتبلغ عند التسوية 1193.4 دولار للأوقية.

ترشيحاتنا

مهاجم الأهلي يعود إلى القاهرة للحصول على إذن بالسفر

مفاجأة .. انفصال إلكتروني بين هنا شيحة وأحمد فلوكس

الأرصاد للمواطنين : حان الوقت للتغيير للملابس الشتوية

1.5 مليار يورو القيمة السوقية للاعبى منتخبات الدورة الرباعية بالسعودية

زواج يهودى من مسلمة يثير الجدل فى إسرائيل..والعروسان:وقعنا اتفاق سلام..صور

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 12 -10- 2018 بمصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام سوازيلاند

محمد رمضان يشتري فيلا الفنان محمد علي في مارينا

بريطانيا تحتفل اليوم بزفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث‎..صور

واشنطن بوست: أنقرة أبلغت واشنطن بامتلاكها تسجيلات تثبت مقتل خاشقجي

ردا على صفقة إس- 400 للهند.. باكستان تتفاوض على شراء 48 درونز صينية قاتلة

شاهد الطالبة المصرية نيرمين تمارس عملها كسفير لـ أيرلندا في القاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور

زواج يهودى من مسلمة يثير الجدل فى إسرائيل..والعروسان:وقعنا اتفاق سلام..صور

حفيدة الملكة إليزابيث تستعد لحفل زفافها.. صور

بلقيس بإطلالة متميزة في أحدث جلسة تصوير

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

فيديو

التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.. فيديو
مفيدة شيحة في ندوة صدى البلد: الستات ميعرفوش يكدبوا أصبح مدرسة إعلامية.. ومعروفة بعدائي للرجال.. وهذا رأيي في رضوى الشربيني.. وفخورة إن بنتي عندها 21 سنة ومش باين عليّ
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحامدية الشاذلية
أفضلية تاريخية لـ الفراعنة .. منتخب مصر يضرب سوازيلاند بالعشرة وديا .. فيديو
نصر سالم: خضنا حرب أكتوبر بلا إمكانات عسكرية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟