خطيب الحرم : اغتنموا حياتكم واحفظوا أوقاتكم فالأيام محدودة والأنفاس معدودة .. فيديو

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد، المسلمين بتقوى الله عز وجل.



وتابع في خطبة الجمعة اليوم: أيها المسلمون.. اغتنموا حياتكم، واحفظوا أوقاتكم، فالأيام محدودة، والأنفاس معدودة، وكل دقة قلب ينقص بها العمر، وكل نَفَس يُدِنْي من الأجل واعلموا أن هذا العمر القصير هو السبيل إلى حياة الخلود، فإما نعيم مقيم، وإما عذاب أليم، عياذا بوجه الله الكريم، وإذا وازن العاقلُ هذه الحياةَ القصيرة بالخلود المنتظر علم أن كل نَفَس من أنفاسه في هذه الدنيا يعدل أحقابًا وأحقابًا وآلافًا مؤلفة من الأعوام والسنين لا تنقضي ولا تتناهى في نعيم لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع.



وأضاف، أن العاقل لا يُضَيِّع نفيس عمره بغير عمل صالح، وإنه ليحزن على ما يذهب منه بغير عوض وإذا كان ذلك كذلك فاعتبروا بقوارع العبر، وتدبروا بصوادق الخبر، وتفكروا في حوادث الأيام والغير، ففيها المعتبر والمزدجر، واحذروا زخارف الدنيا المضلة، فمن تكثر منها لم يزدد بها إلا قلة.



وأردف: إن ما توعدون لآت، وليس بين العبد وبين القيامة إلا الممات وأن من علامات توفيق الله لعبده تيسيرَ الطاعة، وموافقةَ السنة، وصحبةَ أهل الصلاح، وبذلَ المعروف، وحفظَ الوقت، والاهتماَم بشؤون المسلمين، فكن سليم الصدر، نقي القلب، حُبَّ لأخيك ما تحب لنفسك، واعلم أن سعادة غيرك لا تأخذ من سعادتك، وغناه لا ينقص من رزقك، وصحته لا تسلب عافيتك، ومن رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه.



وتابع: جميل أن يكون إحسانك من جنس إحسان الله إليك، فإن كان رزقًا فتصدق، وإن كان علمًا فعلم، وإن كان سعادة فَمَنْ حولَك أسْعِد.



