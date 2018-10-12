الأميرة يوجيني وزوجها يغادران الكنيسة في سيارة جيمس بوند .. صور

انتهت مراسم الزفاف الملكي للأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث وزوجها جاك بروكسبانك اليوم، والتي بدأت في الساعات الأولى من صباح الجمعة في كنيسة القديس جورج.



وبعد مراسم الزواج الملكي بداخل الكنيسة خرج الزوجان وأطلا على الجمهور والحضور بقبلة الزفاف الملكي، ثم غادرا معًا في سيارة أستون مارتن الفضية فارهة الثمن، والتي صنعت خصيصًا لفيلم جيمس بوند، وذلك وفقًا لما نشره موقع "ميرور" البريطاني.



وتألقت العروس يوجيني في فستان أنيق ذو أكمام من تصميم بيتر بيلوتو وبلغ سعره 175 ألف جنيه إسترليني.



وتخلت العروس عن اختيار طرحة الزفاف، كما اختارت مكياج بسيط منحها إطلالة طبيعية زادتها جمالًا.



ومن المقرر أن تقام مأدبة غداء الآن للحضور، ثم تبدأ حفلة الزفاف للعروسين في المساء، وهو نفس ما حدث يوم زفاف الأمير هاري وميجان ميركل.