رئيس تتارستان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم "الاثنين"، "روستام مينيخانوف" رئيس جمهورية تتارستان الروسية، على رأس وفد يضم عددا كبيرا من المستثمرين والشركات في مختلف القطاعات، بعد زيارته للقاهرة استغرقت يومين، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، وبحثا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.



كما تضمنت الزيارة فعاليات ثقافية وتجارية، وعقد منتدى أعمال مصر- تتارستان، برئاسة الرئيس مينيخانوف ووزير التجارة المهندس عمرو نصار.



شارك في هذا المنتدى وفد من رجال أعمال جمهورية تتارستان، يتقدمهم نائب الوزير الأول وزير الصناعة والتجارة ألبار كاريموف، بهدف دفع التعاون الاقتصادي بين مصر وتتارستان في القطاعات كافة، على غرار تكنولوجيات الإعلام، والاتصالات، والصناعة الغذائية، والسيارات، والملاحة الجوية والبحرية، والطاقة، والصحة.

