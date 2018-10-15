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رياضة

شوقى غريب يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي لمواجهة الإمارات اليوم

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:38 م
محمود البنا
محمود البنا
يسري غازي - عمرو الحلوانى
أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي تشكيل الفراعنة لمواجهة الإمارات الودية بعد قليل فى اطار الاستعداد لخوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء تشكيل المنتخب الأوليمبى كالآتى : 

عمر ضوان وأسامة جلال ومحمود الجزار ومحمد غنام وأحمد أبوالفتوح وأكرم توفيق ومحمود مرعي وناصر ماهر وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر وناصر منسي.

والبدلاء : عمر صلاح ومروان النجار ويوسف الجوهري وأحمد سعيد ومهاب ياسر وأحمد حمدي وكريم العراقي وإمام عاشور.

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