تعرف على أجر عبد الحليم حافظ في فيلم الوسادة الخالية

نشر المنتج هشام سليمان رئيس شبكة قنوات "دي إم سي" وثيقة خاصة بأجر الفنان الراحل عبد الحليم حافظ فى فيلم "الوسادة الخالية" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".



ويظهر فى الايصال الموقع عليه الفنان عبد الحليم حافظ، عن أول دفعة من أجره على فيلم "الوسادة الخالية"، وكان المبلغ يقدر بألف جنيه.



وعلق هشام قائلا: "الحمدلله الحمدلله الحمدلله، تحفة جديدة تتضم لمتحف السينما (صدق أو لا تصدق)، العظيم رمسيس نجيب والرهيب عبد الحليم حافظ، ونهارك سعيد ويومكم بيضحك".



وعلقت الفنانة نشوى مصطفى على الصورة قائلة: "تحفة بجد، والحقيقة أنا كده محرجة منك، واضطر أجيب لك تحفة من حاجاتي اللي بعتز بيها واللي متحف اللوڤر في فرنسا والمتحف المصري كانوا بيتخانقوا مع بعض علشان ياخدوها مني، بس بصراحة أنا غيرت من حليم وهبعت لك الإقرار الضريبي الأخير بتاعي، يلا مش خسارة في متحفك، من فضلك افرح بس بالراحة عشان الفرحة الزيادة بتعمل ارتفاع في الكوليسترول".