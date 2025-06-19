عمر محمد رياض يكشف لـ صدى البلد عن دوره في مسلسل قهوة 2

كشف الفنان عمر محمد رياض عن دوره في مسلسل قهوة 2 والذي يشارك في بطولته.

وقال عمر محمد رياض في تصريحات خاصة لصدى البلد " بجسد شخصية معد برامج وصديق أحمد فهمي خلال أحداث المسلسل، والمسلسل يحمل العديد من المفاجآت.

مسلسل قهوة 2 بطولة أحمد فهمي، مرام علي، محسن محي الدين، ميمي جمال، ميرفت عمر الحريري، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، أحمد الشامي، وغيرهم كثير من النجوم تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

يذكر أن تألق عمر محمد رياض في بطولة مسلسل قلع الحجر الجزء الثاني في رمضان 2025.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.