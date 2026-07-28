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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر نص أمر إحالة سائق بولاق المتهم بنشرعشرات الفيديوهات لفتاتين

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية سائق بولاق الدكرور المتهم بنشر عشرات الفيديوهات لفتاتين إلي الجنايات .

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليهما كتاب بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وهي صور ومقاطع مرئية عارية للمجني عليها  الأولي والتي تحصل عليها بواسطة هاتف نقال في مكان خاص وبغير رضاءها، وكان تهديده مصحوباً بطلب لحملهما على أداء عمل معين ألا وهو الابتعاد عن محيط دائرة القسم وذلك نظير عدم نشر ما تحصل عليه.

كما أذاع ما تحصل عليه من صور ومقاطع مرئية عارية والخاصة بالمجني عليها  الثانية والتي تحصل عليها بواسطة هاتف نقال في مكان خاص وبغير رضاءها وتعمد ازعاج المجني عليهما سالفي الذكر - بإساءة استخدام وسائل الاتصالات بارتكابه الجريمة محل الاتهامين الأول والثاني وهددها بنشر ما تحصل عليه من صور ومقاطع مرئية عارية لها على النحو الثابت بالتحقيقات.


كما تعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها  بأن التقط ونقل بجهاز من الأجهزة صور ومقاطع مرئية شخصية لها ملتقطة في مكان خاص لإتمام جرمه محل الاتهامين الأول والثاني على النحو الثابت بالتحقيقات.
كما تعدى على القيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما  دون رضاءهما واستخدم حساب خاص على الشبكة المعلوماتية واتساب  انستجرام  بهدف ارتكاب الجرائم موضع الاتهامات السابقة على النحو الثابت بالتحقيقات.

عشرات بولاق فتاتين جنسية ابتزاز

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