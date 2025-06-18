«مبروك يا حبايب قلبي».. مي كساب تعلن ارتباط أحمد مالك وهدى المفتي

أعلنت الفنانة مي كساب عن خبر ارتباط النجمين أحمد مالك وهدى المفتي، في مفاجأة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ونشرت مي كساب صورة للثنائي عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلّقت قائلة: “ مبروك ياحبايب قلبي ربنا يسعدكم وفرحانه عشانكم جدا ” .



مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، خالد مختار من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية



قصة مسلسل 80 باكو :



وتدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنيه، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية.