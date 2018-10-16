نقابة الصحفيين: انتخابات جديدة لشعبة المحررين الثقافيين

أعلن حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين، والمشرف على الشعب والروابط بالنقابة، أنه تقرر دعوة الجمعية العمومية لشعبة المحررين الثقافيين لإجراء انتخابات الشعبة يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2018 في تمام الساعة الرابعة عصرًا بالدور الرابع بمقر النقابة، لانتخاب رئيس وأربعة أعضاء مجلس إدارة جدد للشعبة.



وأشار "الزناتي" في تصريحات صحفية إلى أنه سيجري فتح باب الترشح يوم السبت الموافق 27 أكتوبر 2018 حتي الخميس 1 نوفمبر 2018 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا بإدارة شئون المجلس بالنقابة، يعقبها تلقي الطعون والتظلمات لمدة يومين، تنتهي في 4 نوفمبر 2018 وإعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الاثنين 5 نوفمبر 2018.