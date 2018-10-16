بومبيو يشكر الملك سلمان على التزام السعودية بالتحقيق فى اختفاء خاشقجي

وجه وزير الخارجية الأمريكي الخارجية مايك بومبيو الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على التزام السعودية بإجراء تحقيق شامل وشفاف عن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وذلك وفق ما ذكرته فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.





كان قد استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مكتبه بقصر اليمامة.



