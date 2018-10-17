إغلاق طريق أبو نصار / أبو كراسيع بالشرقية بسبب أعمال الرصف

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الشرقية في بيان لها عن إغلاق طريق مفارق أبو نصار / أبوكراسيع، بداية من خلاطة الشركة العربية مرورا بالمدفن الصحى وحتى طريق الخطارة / فاقوس بطول 2 كم وذلك لتنفيذ أعمال الرصف.



وأكدت المديرية أنه تقرر تحديد طريق بديل يبدأ من أمام خلاطة الشركة العربية مروراَ بجسر الترعة المبطنة وحتى طريق الخطارة / فاقوس بطول 2 كم والعكس وذلك لحين انتهاء الأعمال الجاري تنفيذها.