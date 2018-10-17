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محافظات

إغلاق طريق أبو نصار / أبو كراسيع بالشرقية بسبب أعمال الرصف

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:58 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الشرقية في بيان لها عن إغلاق طريق مفارق أبو نصار / أبوكراسيع، بداية من خلاطة الشركة العربية مرورا بالمدفن الصحى وحتى طريق الخطارة / فاقوس بطول 2 كم وذلك لتنفيذ أعمال الرصف.

وأكدت المديرية أنه تقرر تحديد طريق بديل يبدأ من أمام خلاطة الشركة العربية مروراَ بجسر الترعة المبطنة وحتى طريق الخطارة / فاقوس بطول 2 كم والعكس وذلك لحين انتهاء الأعمال الجاري تنفيذها.

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