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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفسية

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة
محمد شحتة

نشرت الفضائية المصرية، بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم وهي الخطبة الأولى في العام الهجري الجديد، حيث ستكون تحت عنوان: "بداية جديدة وأمل جديد".

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن الهدف المنشود من هذه الخطبة والمراد توصيله للجمهور هو: (أهمية بث الأمل في النفوس مع بداية عام هجري جديد).

كما تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (٩) مساجد اليوم الجمعة، الموافق ٢٧ من يونيو  ٢٠٢٥م، حيث تم إحلال  وتجديد (٧) مساجد، ومسجدان صيانًة وتطويرًا.

وأعلنت وزارة الأوقاف، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن، إلى (١٤٠٨) مسجدًا، من بينها (٩٦١) مسجدًا بين إنشاء وإحلال وتجديد، و (٤٤٧) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٤٨٩) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٩٤ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة الأقصر:
تم إحلال وتجديد مسجد الإيمان بقرية الغريرة أصفوان – مركز إسنا
وفي محافظة سوهاج: 
تم إحلال وتجديد مسجد آل يعقوب البحري بقرية سفلاق – مركز ساقلتة.
وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة قرني بقرية الرقة – مركز العياط.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد آل جابر بقرية خرسيت – مركز طنطا.
وفي محافظة الإسماعيلية:
تم إحلال وتجديد مسجد عثمان بن عفان  بعزبة الوكالة بقرية تل البلد - مركز التل الكبير.
وفي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة غيضان بقرية العزاوي – مركز السنبلاوين.
وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية ريدة – مركز المنيا.
وفي محافظة قنا:
تم صيانة وتطوير مسجد التوبة بقرية الحجيرات – مركز قوص؛ ومسجد الشيخ معدان بقرية النجاحية – مركز نجع حمادي.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

مسجد السيدة نفيسة الفضائية المصرية بث مباشر صلاة الجمعة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة

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