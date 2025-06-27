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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

الحرمين الشريفين
الحرمين الشريفين
محمد شحتة

نقلت قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

كسوة الكعبة المشرفة

وأنهت رئاسة الحرمين الشريفين، مراسم تغيير واستبدال كسوة الكعبة المشرفة، حيث تم استخدام أفخر خامات الأقمشة وأجودها في صناعة كسوة الكعبة المشرفة، وتنتقي 7 خامات تُنسج بعناية لصناعة الكسوة في إرثٍ متواصل من العناية يمتد إلى 100 عام.

وتتمثل تلك الخامات التي يزود بها مصنع كسوة الكعبة المشرفة في: قماش الحرير الأخضر السادة (خلف الستارة)، وقماش الحرير الأسود المنقوش، وقماش الحرير الأسود السادة، وقماش البطانة القطني (السكري) لثوب الكعبة، وقماش الحرير الأحمر السادة، إضافة إلى القماش الأبيض القطني.

موسم حج استثنائي

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، نجاح موسم الحج هذا العام، واصفا إياه بـ”الاستثنائي والتاريخي”.

وقال السديس، في تصريح لقناة (الإخبارية) السعودية، إن موسم حج هذا العام حقق نجاحا استثنائيا ومبهرا لم يحدث منذ 40 عاما” موجها في الوقت ذاته رسالة شكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الجهود التي بذلت في خدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدسة وقاصدي الحرمين الشريفين.

صلاة الجمعة الحرمين الشريفين الكعبة المشرفة كسوة الكعبة المسجد الحرام المسجد النبوي

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