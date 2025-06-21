الأوقاف: "بداية جديدة وأمل جديد" موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ٢٧ يونيو ٢٠٢٥م، الموافق ٢ محرم ١٤٤٧هـ تحت عنوان: "بداية جديدة وأمل جديد".

و أشارت الوزارة إلى أن الهدف المنشود من هذه الخطبة والمراد توصيله للجمهور هو: (أهمية بث الأمل في النفوس مع بداية عام هجري جديد).

قافلة الأوقاف لمدينة شلاتين

من ناحية أُخرى واصلت القافلة الدعوية الحدودية المشتركة من الأئمة والواعظات نشاطها الميداني لليوم السادس على التوالي بمدينة الشلاتين، ضمن جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز التواصل المجتمعي في المناطق الحدودية.

وضمّت القافلة كوكبة متميزة من أئمة وواعظات الوزارة، من بينهم: الشيخ حسام محمود بيومي عبد الكريم، مدير إدارة الخطباء؛ والدكتور محمد عبد العزيز السيد الصفتي، مدير إدارة مجالس الإدارات؛ والدكتور محمد أحمد حامد عبد الصمد، مدير إدارة المكتبات العامة؛ والشيخ حسن شحاتة عثمان جمعة، عضو مكتب رئيس القطاع؛ والشيخ محمد أنور عبد الحكيم بحيري، عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة؛ والشيخ مجدي سعيد محمد عطية، عضو إدارة التخطيط الاستراتيجي؛ والشيخ محمد أحمد أحمد خليل عويس، عضو إدارة العلاقات الدولية؛ والدكتور محمد عبد الحميد خطاب أبو المجد، عضو إدارة التدريب.