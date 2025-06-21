استعن بالله.. الأوقاف تقدم نصائح لطلاب الثانوية خلال الامتحانات

قدمت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك نصائح مهمة لطلاب الثانوية الأزهرية والعامة خلال تأديتهم الامتحانات.

وتمثلت نصائح الأوقاف للطلاب فيما يلي:



اقرأ الأسئلة بعناية وتركيز، ففهم المطلوب من السؤال عليه نصف الجواب



اقرأ الأسئلة بعناية وتركيز، ففهم المطلوب من السؤال عليه نصف الجواب التأني والطمأنينة



لا تتسرع في الإجابة بل ركز في جمع مقومات الإجابة كاملة



اقض كل وقت الامتحان في الإجابة والمراجعة ولا تتعجل الخروج مبكرا من الامتحان

وقالت الأوقاف لطلاب الثانوية الأزهرية والعامة: إن الاستعانة بالله سبيل التوفيق، كن مع الله واستعن بالله قبل كل شيء وقل : { وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (سورة هود (۸۸)

نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك 10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت.

وتمثلت فيما يأتى:

حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وعلـى بـر والديـك، ولا تفتـر عـن الدعـاء، واسـأل اللـه مـن فضلـه، فإن خزائـن النعـم بيـده سبحانه؛ قـال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، وثـق أن الله سبحانه لـن يضيع سعيك واجتهادك.

حدد أوقاتًا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتـك، واحـرص علـى اسـتثماره؛ فالوقـت نعمـة عظيمـة وكنـز ثميـن، أوصـى سـيدنا رسـول الله ﷺ باستثماره؛ فقال: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ». [أخرجه البخاري]

ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.

رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية.

اجلس للمذاكرة في مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر مرة لتثبت معلوماتك.

مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.

لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات، أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.

اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب، لمراجعة المعلومات.

خذ قسطًا مـن الراحـة مـن حيـن لآخـر؛ كـي تسـتطيع التركيـز؛ ولا ترهـق ذهنـك بالمذاكرة الطويلة المتصلـة، وخصـص وقتًـا لممارسة بعـض الهوايـات النافعـة؛ لتتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.

ضع أمامك أهدافًا عُليا، واسعَ إليها في جد ومُثابرة.

وعاء فى نهاية منشوره للطلاب بالتوفيق والنجاح وقال: وفَّقَ الله الطلاب في امتحاناتهم، ووهبهم النجاح وعُليا المراتب والدرجات.