قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد أمهات مصر لطلاب الثانوية العامة : تجنبوا صفحات الغش لمصلحتكم
البحوث الفلكية: اليوم بداية فصل الصيف وأطول نهار خلال العام
لتأمين احتياجات الدولة .. رئيس الوزراء يتفقد سفينة التغييز بمنطقة السخنة
استعن بالله.. الأوقاف تقدم نصائح لطلاب الثانوية خلال الامتحانات
هجوم جوي على العمق الإيراني.. 50 مقاتلة إسرائيلية تقصف منشآت حساسة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني
احذر إهمال نظافته.. مبرد المياه يتحول إلى مصدر للبكتيريا في الصيف
تعديلات سرية بخطة توزيع رؤساء بعض لجان امتحانات الثانوية العامة لمكافحة الغش
الموجة الأخطر.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة مع بداية الصيف
فضل شهر المحرم ولماذا يتصدر السنة الهجرية؟.. الأزهر يوضح
الذهب يتجه لأول خسارة ويسجل انخفاضاً بأكثر من 2% خلال الأسبوع
رئيس الوزراء يتفقد تجهيزات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بالسخنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المفتي يزور جامع الجزائر الكبير..ويؤكد: الدين دعوة لاتباع الحق على بصيرة

المفتي يزور جامع الجزائر الكبير
المفتي يزور جامع الجزائر الكبير
عبد الرحمن محمد

زار د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، جامع الجزائر الكبير، وذلك في إطار مشاركته في مؤتمر "التعارف الإنساني وأثره في ترسيخ العلاقات وتحقيق التعايش" ، الذي ينظمه المجلس الإسلامي الأعلى بالجمهورية الجزائرية، مشيدًا بما يتميز به هذا الصرح الإسلامي الكبير من عظمة معمارية، ورمزية حضارية، تُجسد رسالة الإسلام في الجمع بين الإيمان والعمران، وتجعل من الجامع منارةً دينية وعلمية تجمع بين بهاء العمارة وجلال المكان وقدسيته.

وأكَّد مفتي الجمهورية، خلال كلمته التي ألقاها في الجامع الكبير بالجزائر ، أن القرآن الكريم لم يقتصر في خطابه على تزكية النفس وتهذيب السلوك فحسب، بل صاغ منظومة متكاملة لبناء الإنسان بناءً متكاملًا في فكره ووعيه ومسؤوليته، على أساس من الاستقلال العقلي والتوازن السلوكي؛ فقد نهى الله تعالى عن التبعية والانقياد الأعمى، وانتقد التقليد الموروث الذي يعطل وظيفة العقل، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾، ودعا عباده إلى التفكر والتأمل قبل التصديق والاتباع، لا بعده، مبيِّنًا أن اتباع الحق بعد العلم به شرطٌ لفهم الهداية، وأن استعمال العقل واجبٌ في التبصر في الأمر، والنظر في عواقب القول والعمل، بعيدًا عن الانقياد أو الذوبان في الآخرين، وقد رفع الله عز وجل من شأن العقل، وجعل إعماله مناطًا للتكليف، فجاءت آيات كثيرة بصيغ متعددة كقوله ﴿أفلا تعقلون﴾، ﴿أفلا تتفكرون﴾، ﴿أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها﴾ مشيرًا إلى أن هذا الحضور المتكرر للعقل في سياق التنزيل يدل على أن الدين في جوهره وأساسه دعوة إلى الفهم والتمييز، واتباع الحق على هدىً و بصيرة، لا على تبعية وتقليد.

وأوضح  مفتي الجمهورية، أن مبدأ التوازن والاعتدال يُعدّ من الأسس التي أرساها القرآن الكريم في بناء الإنسان، فلقد جاء بمنهج شامل يُرسي دعائم التوسط في الفكر، والاعتدال في السلوك، والتوازن في العلاقة بين مطالب الروح واستحقاقات الجسد، بين الحقوق الفردية والواجبات المجتمعية، على نحو يُنتج إنسانًا سويًّا في نظرته، متزنًا في مواقفه، رشيدًا في قراراته، حيث وضع تصورًا دقيقًا للوسطية، فقال سبحانه ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾.

وأشار إلى أن هذا المفهوم  يتجاوز المعنى المكاني أو الكمي، ليعبّر عن خصيصة منهجية تقوم على التوازن بين المتطلبات المتعددة للإنسان، دون إلغاء أو طغيان، فالقرآن يهذب الغرائز ولا يعطلها، ويحث على الرحمة دون تفريط في الحق، ويصوغ شخصيةً تميز بين الحزم واللين، وتفهم حدود القوة والرفق، ومن هنا تجلت الوسطية في الخطاب القرآني كأحد أركان البناء الإنساني القويم، إذ تُعدّ ضمانة لسلامة الفكر، واستقامة السلوك، وتحقيق التوازن في المواقف، بعيدًا عن مظاهر الغلو التي تشوه الدين، أو أنماط الانفلات التي تفسد القيم، وهو ما يجعل من المنهج القرآني أساسًا متكاملًا لإعداد الإنسان المعتدل الذي يعقل عن الله، ويفهم عن واقعه، ويسلك سبيل الرشد في القول والعمل.

رافق المفتي أثناء الزيارة سعادة السفير مختار جميل، سفير مصر لدى الجزائر، وفضيلة  الدكتور، مبروك زيد الخير، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، ولفيف من السادة المسؤولين وكبار علماء الجزائر.

مفتي الجمهورية جامع الجزائر الكبير بناء الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

احمد سعد

مقطورة طيرتني.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث

بوتين

بوتين: اتفاق مع إيران لبناء مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر

بالصور

ريفيان تستدعي آلاف السيارات بسبب عيب خطير

ريفيان
ريفيان
ريفيان

احذر إهمال نظافته.. مبرد المياه يتحول إلى مصدر للبكتيريا في الصيف

خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة
خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة
خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة

احذر رعشة اليدين.. نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب

نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين
نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين
نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين

الأغرب.. سائق لمرافقة سيارات تسلا ذاتية القيادة خوفًا من الحوادث

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد