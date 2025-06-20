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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يصل الجزائر للمشاركة في مؤتمر المجلس الإسلامي الأعلى

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد شحتة

وصل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الجزائر؛ تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الذي ينظمه المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، تحت عنوان "التعارف الإنساني وأثره في إرساء العلاقات وتحقيق التعايش" في الفترة من 21 إلى 23 من يونيو الجاري لعام 2025 للميلاد.

وتأتي مشاركة فضيلة مفتي الجمهورية في هذا المؤتمر؛ اضطلاعًا بدور دار الإفتاء المصرية في تفعيل الحضور العلمي والدعوي في المحافل الدولية التي تُعنى بتعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب، وتأكيدًا على الدور الريادي للمؤسسات الدينية في العالم الإسلامي في بناء الجسور الفكرية بين الثقافات، وترسيخ مبادئ السلام الإنساني. 

ويُشارك في المؤتمر نخبة من كبار العلماء والمفكرين من مختلف دول العالم؛ لمناقشة قضايا التعايش المشترك، وسبل مواجهة التحديات الفكرية والإنسانية الراهنة.

وكان في استقبال فضيلته في القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي فور وصوله، كل من السفير مختار جميل، سفير مصر لدى الجزائر، والدكتور مبروك زيد الخير، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، والدكتور كمال بوزيدي، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، والشيخ مهاجري زيان، رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الجزائر فعاليات المؤتمر الدولي المجلس الإسلامي الأعلى

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