إخماد حريق التهم شقة في العمرانية ونجاة سكانها

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بمنطقة العمرانية، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح بعدم نجا سكانها من النيران.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بأحد العقارات بشارع يوسف سليمان من شارع سيد أبو الخير بالعمرانية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.