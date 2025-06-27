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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئاسة الفلسطينية: نحمل الاحتلال مسؤولية هجمات المستوطنين

فلسطين
فلسطين
البهى عمرو

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئاسة الفلسطينية حملت الاحتلال مسؤولية هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، وأن حكومة نتنياهو تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة.


وطالبت الرئاسة الفلسطينية، من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بالتدخل الفوري لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه، وأن استمرار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين لن يجلب السلام والأمن لأحد.


وتابعت الرئاسة الفلسطينية، أن حكومة نتنياهو تستهدف تقطيع أوصال الضفة بالحواجز العسكرية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 8 أشخاص في قصف استهدف مدرسة شعبان الريس فى حي التفاح شرق غزة.

وفي وقت لاحق ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة استقبال مستشفيات قطاع غزة 103 شهيدا ، و 219 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت صحة غزة الي انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أفادت صحة غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 56,259 شهيد و 132,458 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (5,936 شهيد، 20,417 إصابة).

وشهد قطاع غزة فجر الخميس تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا واسع النطاق، تخللته سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية ومدارس وخيامًا للنازحين، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في تطور جديد يفاقم الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.

وقال شهود عيان ومصادر طبية إن طائرات الاحتلال شنّت غارة جوية استهدفت مدرسة "عمرو بن العاص" الواقعة في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، والتي تُستخدم كمأوى لنازحين من مختلف مناطق القطاع.


وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ممن لجؤوا إلى المدرسة هربًا من القصف المستمر في مناطقهم الأصلية.


 

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