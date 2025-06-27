خلفا لإسبانيا.. مصر تتسلم رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

- رؤساء البرلمانات يؤكدون على ثقتهم في الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال السلام في المنطقة



- بالإجماع وبحضور رؤساء وممثلي 43 دولة.. أبو العينين رئيسًا لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط



- مؤتمر عالمي لقضايا إقليم البحر الأبيض المتوسط في نوفمبر القادم



- إشادة من رؤساء برلمانات دول البحر المتوسط بعد استماعهم للموقف المصري إزاء قضايا الإقليم



تسلمت مصر رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط خلفا لإسبانيا التي مثلتها رئيسة البرلمان الإسباني فرانسينا آرمنغول، في رئاسة الدورة المنتهية.

جاء ذلك خلال جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي عقدت في إسبانيا الليلة الماضية.

وخلال الجلسة.. حصل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بالإجماع على رئاسة برلمان الإتحاد من أجل المتوسط.. ووسط إعجاب وتصفيق من روساء 43 من روساء برلمانات دول البحر المتوسط.

واستعرض النائب أبو العينين رؤية القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمات التي يتعرض لها إقليم البحر المتوسط، وشرح المواقف الحازمة للرئيس السيسي في ملف القضية الفلسطينية.. مشيدا بدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة مخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر وضعت خطا أحمر بشأن تهجير الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية، كما أبرز حكمة الرئيس السيسي في التعامل مع أزمة الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.

وأشاد عدد من رؤساء البرلمانات بالرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره الكبير في قيادة مصر والقدرة على جعل السلام ممكناً في الشرق الأوسط، وعبروا عن دعمها للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة والوصول لحل الدولتين.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع تحضيري لهيئة المكتب لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط من يوم 11 إلى 14 سبتمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وسيتم تنظيم مؤتمر عالمي لقضايا إقليم البحر الأبيض المتوسط اقتصاديا وسياسيا في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر القادم.