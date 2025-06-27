دفعة قوية لإنتاج الغاز في مصر.. البترول تعلن عن نجاح جديد بحقل ظهر

في إنجاز جديد يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم عن نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" في البحر المتوسط، والتي أسفرت عن إضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى معدلات الإنتاج الحالية، ضمن خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وتأمين احتياجات السوق من الطاقة.

وأكد البيان الصادر عن الوزارة أن هذا التطور يأتي في إطار المحور الأول من استراتيجية العمل الوطنية لقطاع البترول، والذي يركز على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول، ويستهدف تعزيز الإمدادات لكافة قطاعات الدولة.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة عودة جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" إلى حقل ظهر في يناير 2025، حيث أتم بنجاح أعمال إعادة المسار ببئر "ظهر 6"، ما يمثل دفعة قوية لمنظومة إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة الحالية.

ولم تتوقف جهود الحفر عند هذا الحد، إذ باشر الجهاز فورًا أعماله في حفر بئر جديدة "ظهر 13"، والتي من المتوقع أن تضيف ما يقارب 55 مليون قدم مكعب يوميًا، بحسب التقديرات الفنية والهندسية، ما يعني أن إجمالي الزيادة المنتظرة قد تصل إلى 115 مليون قدم مكعب يوميًا خلال فترة وجيزة.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية لتؤكد على قوة الشراكة الاستراتيجية بين وزارة البترول وشركة إيني الإيطالية، المشغلة لحقل ظهر، والتي تواصل تنفيذ خطط التطوير المعتمدة باستخدام أحدث تقنيات الحفر في المياه العميقة.

وشددت الوزارة على أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكامل من الحكومة المصرية، التي تواصل جهودها في تشجيع الاستثمارات بقطاع البترول وتعزيز أمن الطاقة واستدامة الموارد، مما يضع مصر في موقع متقدم على خارطة الطاقة العالمية.