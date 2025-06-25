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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة: لا تخفيف أحمال في الصيف.. والمخزون الاستراتيجي للسلع والبترول آمن تماما.. فيديو

الكهرباء
الكهرباء
علي مكي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المنطقة بدأت تستعيد قدرًا من الاستقرار تدريجيًا رغم التحديات والتبعات المستمرة، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الأخيرة على دراسة احتياجات الدولة في فصل الصيف، وعلى رأسها احتياجات محطات الكهرباء من الوقود والطاقة.


وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، أن هناك خطة واضحة ومُفعّلة حاليًا لتأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، وذلك من خلال تعاقدات مباشرة مع شركات البترول، واستيراد شحنات عبر السفن المخصصة لنقل الوقود، بهدف تفادي أي انقطاعات أو تخفيف للأحمال خلال أشهر الصيف.


وأضاف:"نحن نطبق هذه الخطة بالفعل، ونعمل بالتوازي على تكوين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية. وخلال الأزمة الأخيرة، التي انتهت فعليًا مع إعلان وقف إطلاق النار، استطعنا الحفاظ على استقرار الأسواق بفضل هذا المخزون، سواء من المواد الغذائية أو الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية."
وأشار إلى أنه قد تحدث بعض الانقطاعات المؤقتة في بعض القطاعات الصناعية، لكنها ستُعالج بشكل تدريجي مع دخول شحنات الغاز الجديدة خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم ضخ كميات كافية للمصانع لضمان استمرارية الإنتاج.


وأكد "لا يوجد تخفيف أحمال للمنازل خلال الصيف، ولا نية لانقطاع الكهرباء عن المواطنين، والخطة الحالية والتعاقدات تكفل تلبية جميع الاحتياجات. كما أن تراجع أسعار البترول بعد وقف إطلاق النار سيساعد في مزيد من الاستقرار."

https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/
الكهرباء محمد الحمصانى مجلس الوزراء

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