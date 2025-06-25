خالد أبو بكر: تطوير الساحل الشمالي الغربي خطوة استثمارية ناجحة جدًا

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بخطة الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، معتبرًا إياها نموذجًا متكاملًا للتنمية الحقيقية والمستدامة التي تجمع بين البُعد الاقتصادي والاجتماعي والعمراني.

وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، إن الحكومة، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء، تسير وفق خطة واضحة لإنشاء مراكز متكاملة ذات طابع سياحي واقتصادي وتعليمي وصحي عالمي في الساحل الشمالي، بما يضمن تشغيل تلك المدن على مدار العام وليس فقط خلال موسم الصيف، ويؤسس لنهضة حضارية حقيقية في المنطقة.

وأضاف أبو بكر: "نحن أمام تفكير سليم يستثمر الزمن ومن عمر الوطن في العُمران والتنمية، خاصة في مناطق لم تُستغل بالشكل الأمثل لسنوات طويلة مثل الساحل الشمالي، هذا هو التفكير الصح، وبلاش تكسير في الناس اللي بتفكر صح".

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا عالميًا متقدمًا للتخطيط العمراني الحديث، مؤكدًا ثقته في أن ما تحقق بها سيتكرر في المدن الجديدة الأخرى التي أعلنت عنها الدولة، حيث قال: "نكسب من لا شيء، ونعمل عمران في الصحراء.. هذا هو الاستثمار الحقيقي".

واعتبر أبو بكر أن مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي خطوة استثمارية ناجحة جدًا، لا تخدم فقط الاقتصاد الكلي للدولة، بل تمتد آثارها إلى دعم الفئات البسيطة من خلال فرص العمل، وتحريك السوق، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.

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