خالد أبو بكر: الغرفة بالساحل الشمالي بـ 90 ألف جنيه.. ومفيش أماكن فاضية

كشف الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، عن إقبال غير مسبوق من السائحين العرب والأجانب على الساحل الشمالي المصري، معتبرًا ذلك دليلًا على قوة المشروع الاستثماري في تلك المنطقة، ونجاح خطط الدولة في جذب السياحة والاستثمار العقاري المتطور.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"،: "رجل أعمال من دولة شقيقة تواصل معي مؤخرًا، وقال لي إنه يبحث عن حجز في أحد فنادق الساحل الشمالي، فتواصلت مع مكتبي لمعرفة توافر الغرف، وفوجئت بأن الرد كان: مفيش غرفة واحدة فاضية".. الغرفة اللي مساحتها 32 مترًا، الليلة فيها بـ 1800 دولار ( 90 ألف جنيه مصري ) ومفيش غرف فاضية.. دا رقم بيدل على طلب غير عادي".

وأضاف أن الإشغالات الكاملة في الفنادق والمنتجعات؛ تعكس ارتفاع الطلب السياحي على مصر، مؤكدًا أن تخطيط الدولة لاستيعاب الطلب المتوقع في السنوات القادمة يجب أن يمتد لعشرين سنة مقبلة، مع التوسع في البنية التحتية والخدمات.

وتابع أبو بكر: "ما تقوم به الدولة الآن من تخطيط وتنفيذ في الساحل الشمالي يدعم البسطاء من خلال فرص العمل، ويعزز الاحتياطي النقدي، ويؤكد أن الاستثمار في هذه المناطق لم يكن رفاهية، بل ضرورة اقتصادية وتنموية ملحة".

وأكد أن النجاح في الساحل الشمالي يجب أن يُقرأ جيدًا من قبل الرأي العام، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ليس فقط رفاهية للأغنياء، بل ينعكس إيجابًا على قطاعات كبيرة من المواطنين، من خلال توفير الوظائف، ودعم السياحة، وتعزيز سمعة مصر كمركز جذب استثماري وسياحي في المنطقة.