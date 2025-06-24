السوبرجيت يطلق خط الساحل الشمالي بدءًا من الغد

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل عن فتح خط الساحل الشمالي بدءا من ٢٥/٦/٢٠٢٥ والحجز من العالمين -مرينا٤ -مرينا ٢ -مرقيا -مربيات -زمرده -اللوتس مع المرور علي جميع قري الساحل كالتالي:

مواعيد الذهاب من القاهرة للساحل الشمالي:



7صباحاً

2 ظهراً

5 مساءا



مواعيد العودة من الساحل الشمالى / القاهرة:



9 صباحاً

12 ظهراً

9 مساء

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كما أعلنت الشركة أنه تم تشغيل عدد من الخطوط الجديدة كالتالي :-

1-خط القاهرة / العلمين / مرسي مطروح والعكس).

الذهاب

عدلى منصور - العلمين - مرسي مطروح ١,٢٥ صباحا.

عدلى منصور - العلمين - مرسي مطروح ٧,٤٥ صباحا.

عدلى منصور - العلمين - مرسي مطروح ١٤,٠٠ مساء.

دائري جديد - العلمين - مرسي مطروح ١٧,٤٥ مساء.



العودة

مرسى مطروح - العلمين – القاهرة ١٤,٠٠ مساء

مرسى مطروح - العلمين – القاهرة ۱۷,۰۰ مساء.

2-خط اسكندرية / العلمين / مرسي مطروح والعكس) جزئي خلال موسم الصيف

3-خط المنصورة / الزقازيق / الطور / شرم الشيخ والعكس). بالكامل"

الذهاب

السويس - الطور - شرم الشيخ ۲۰,۳۰ مساء

العودة

شرم الشيخ - الزقازيق – المنصورة ۲۲,۰۰ مساء.

4-خط القاهرة قنا / أسنا / أرمنت / (والعكس). "جزئي"

الذهاب

القاهرة - قنا - ارمنت – اسنا ٢٢,٤٥ مساء.

العودة

اسنا - ارمنت - قنا – القاهرة ۲۱,۰۰ مساء.

5-خط القاهرة / أسوان والعكس "جزئي"

الذهاب

عدلي منصور - نادى السكة - الاقصر – اسوان ٢١,٠٠ مساء.

العودة

أسوان - الاقصر – القاهرة ۱۷,۳۰ مساء

6-القاهره /دار السلام-نجع حمادي

الذهاب 10 مساءا من القاهره

العوده 10 مساءا من دار السلام

7- تنشيط و تكثيف الخطوط الدوليه الخاصة بالشركة لنقل كل من الاخوة السويين و الاوردنين و الليبين

مواعيد الرحلات لكل من :

سوريا الاثنين و الثلاثاء 7 مساءا

عمان سبت و ثلاثاء 9 مساءا

ليبيا محرم بك (الاسكندرية)

9 صباحاً.

وقالت في بيان إن ذلك في اطار حرصها على تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وفتح خطوط جديدة بمختلف المحافظات لتسهيل حركة تنقل المواطنين عبر اسطول من الحافلات المتميـــــزة يالتزامن مع امتلاك الشركة للعديد من المحطات الذكية وأنظمـــة الحجز الإلكتروني لخدمة جمهور الركاب