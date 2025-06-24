جدول استثنائي لنقل المسافرين.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى دول الخليج

أعلنت شركة مصر للطيران، عن إعادة استئناف رحلاتها المنتظمة إلى مختلف مدن دول الخليج العربي، وذلك في أعقاب استقرار الأوضاع وفتح المجال الجوي بدول المنطقة، بعد التوترات التي شهدتها خلال الساعات الماضية، حيث عادت الحركة الجوية تدريجياً إلى طبيعتها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم،

ووجه الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني بتقديم أقصى درجات تيسير الإجراءات للركاب ومنع حدوث أي تكدسات داخل المطارات، مع الدفع بالمزيد من الرحلات لاستيعاب حركة السفر والوصول.

وتوجّه الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى مركز العمليات المتكامل IOCC، حيث ترأس غرفة الأزمات لمتابعة تطورات الوضع ميدانيًا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومركز العمليات المتكامل وقيادات الشركة بمختلف القطاعات.

ومن جانبه أكد الطيار أحمد عادل أن الشركة قد قامت بتفعيل خطة تشغيل استثنائية شملت تسيير 14 رحلة جوية منتظمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى المدن التى تم تعليق الرحلات بها، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان انسيابية التشغيل ومنع تكدّس الركاب، بما يضمن راحة و سلامة المسافرين.

وأوضح عادل أن شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري قد عزّزت سعة الرحلات الجوية على بعض الخطوط من خلال توفير عدد من الطائرات ذات الطراز العريض لاستيعاب أكبر عدد من الركاب الذين تأثرت رحلاتهم نتيجة تعليق التشغيل في مدن الخليج العربى، مشيرًا إلى أن فرق عمل العلاقات العامة والمحطات والخدمات الأرضية كثّفت من جهودها لتيسير إجراءات السفر ومساعدة الركاب في جميع مراحل رحلاتهم وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لهم.

ويواصل مركز العمليات المتكامل بمصر للطيران متابعة حركة التشغيل على مدار الساعة، بالتعاون مع قطاعات الشركة المختلفة لإعادة جدولة الرحلات بكفاءة ودقة، بما يضمن انتظام التشغيل دون التأثير على جودة الخدمة المقدّمة.