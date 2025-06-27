متحدث البترول : انتظام ضخ الغاز وتأمين احتياجات السوق المحلي سواء لقطاعات الصناعة أو الكهرباء

أكد المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول، أنهم بدأوا منذ اغسطس الماضي زيادة انتاج الغاز المحلي ووضعوا خطة للتعامل مع فصل الصيف لتجنب تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، مفيدا بأن الغاز يتم امداداه لكل القطاعات الصناعية والمنزلية.

وأشار متحدث وزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أنهم خلال الخطة الموضوعة من العام الماضي لتوفير الغاز المحلي تم عمل حزمة حوافز وتغييرات حتى يعودوا لمعدلات إنتاج الغاز من جديد بنفس المعدلات السابقة حتى يستمر لتوفير الاحتياجات.

وأضاف متحدث وزارة البترول، أنهم أيضا وضعوا خطة للطوارئ للتعامل مع أزمة توقف امدادات الغاز الأيام الماضية، وهناك انتظام ضخ الغاز وتأمين احتياجات السوق المحلي سواء لقطاعات الصناعة أو الكهرباء.