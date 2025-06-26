قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا عبد العال: الأهلي ضيع فرص تكسبه كأس العالم للأندية
الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
العين الإماراتي يهزم الوداد 2 - 1 فى كأس العالم للأندية
حسام الغمري: معتز مطر أداة استخباراتية.. والإخوان تنسق مع الموساد لاستهداف مصر
ترامب: ترحيل المهاجرين غير الشرعيين "بالآلاف"
الغمري: الإخوان أكبر خائن للقضية الفلسطينية .. وعلاقتهم بإسرائيل حقيقية
حسام الغمري لـ أحمد موسى: أجندة قناة الشرق الإخوانية إخفاء حقيقة هويتها
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يضرب يوفنتوس بخماسية ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للأندية
الغمري لـ أحمد موسى: مرسي حَكَم مصر تنفيذًا لمخطط إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء
حسام الغمري: الداخلية ظلت تقاوم سرطان الاخوان الارهابيين عبر التاريخ
شاهد على خيانة الإخوان لـ أحمد موسى: تحولت من متعاطف معهم إلى كاشف لحقيقتهم
للمستفيدين بالقانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شركة أمريكية كبرى تعتزم تنفيذ مشروعات توليد كهرباء من الطاقة النظيفة بمصر

وزير قطاع الأعمال العام
وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

في إطار المشاركة المصرية الفاعلة في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقد في لواندا عاصمة أنجولا، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من اللقاءات المهمة مع عدد من كبريات المؤسسات المالية والشركات الأمريكية، لبحث سبل التعاون وجذب الاستثمارات إلى السوق المصرية، وذلك في العاصمة الأنجولية لواندا.

وشملت اللقاءات جلسة موسعة مع تمارا ماكسويل، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM Bank)، والوفد المرافق لها، حيث تم بحث فرص تمويل مشروعات مشتركة ودعم الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، إلى جانب استعراض ما توفره مصر من بيئة استثمارية واعدة ومحفزات كبيرة للمستثمرين.

مشروعات طاقة

كما التقى الوزير بممثلي شركة Sun Africa الأمريكية في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم التباحث حول فرص التعاون لتنفيذ مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة في السوق المصرية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز التحول الأخضر والطاقة المتجددة.

وشهدت اللقاءات كذلك اجتماعًا مع السيدة Liz Schwarze نائب الرئيس للاستكشاف العالمي في شركة Chevron، إحدى كبريات الشركات العالمية في قطاع الطاقة، وكذلك لقاء مسؤولي شركة ExxonMobil الأمريكية الرائدة عالميا في قطاعي النفط والغاز، حيث تم التطرق إلى فرص تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتنمية الصناعية.

وعلى هامش القمة، عقد المهندس محمد شيمي عددًا من اللقاءات الجانبية مع مجموعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات العالمية، الذين أبدوا رغبتهم في دخول السوق المصرية والاستثمار في قطاعات متعددة، في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات هيكلية ونمو متزايد في مختلف المجالات.

أكد الوزير أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعميق الشراكات الاقتصادية مع كبرى المؤسسات الدولية، واستقطاب استثمارات جديدة تدعم رؤية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى جاذبية المناخ الاستثماري في مصر بفضل ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ومشروعات قومية واعدة.

وفي ختام زيارته للعاصمة الأنجولية، وجّه المهندس محمد شيمي خالص الشكر والتقدير إلى السفارة المصرية في أنجولا، وعلى رأسها السفيرة نيفين الحسيني، على الجهود المتميزة والتنسيق الكامل الذي ساهم في إنجاح الزيارة، ومشاركة مصر الفاعلة في القمة بما يسهم في تعزيز مكانتها على الساحة الأفريقية والدولية.



 

وزير قطاع الأعمال العام مصر انجولا مؤسسات تمويل الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الفيزياء

إجابات امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 ..ومعلم يؤكد: جاي من نماذج الوزارة

الإيجار القديم

250 جنيهًا إيجار ومحدش هيتطرد من شقته.. رئيس الوزراء ينصف المستأجرين على الهواء

الجنيه الذهب يخسر 900 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأصفر وعيار 21 اليوم الخميس

خسارة تقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الخميس

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

جنازة صغيرين المنوفية

انهيار الأم | أهالي المنوفية يشيعون جثماني طفلين قتلهما والدهما في قويسنا .. صور

الزمالك

الزمالك ينهى اتفاقه مع مهاجم جديد | خاص

الاهلي

الأهلي يفاوض 4 زملكاوية.. تعرف عليهم

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عبد الدايم الجندي

أمين البحوث الإسلامية: الهجرة النبويَّة عبور حضاري من الضعف إلى التمكين

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

من منبر الهجرة .. أحمد عمر هاشم يدعو إلى نبذ السلاح ووحدة الأمة

القرآن الكريم

سبب نزول آية «إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ» ومعناها.. مجمع البحوث يوضح

بالصور

مصطفى قمر برفقة مي فاروق في حفل غنائي بالهرم| صور

مصطفى قمر ومي فاروق
مصطفى قمر ومي فاروق
مصطفى قمر ومي فاروق

تعرض للسحر وتزوج 4 مرات .. أبرز تصريحات علاء عوض مع نهال طايل

علاء عوض
علاء عوض
علاء عوض

دلعى نفسك بقشر المانجا .. وصفات مذهلة للبشرة والشعر

المانجو
المانجو
المانجو

بعد شكوى قلة أعماله .. أول ظهور لـ شريف خيرالله فى عزاء والد تامر عبد المنعم

شريف خيرالله يقدم واجب العزاء فى والد تامر عبد المنعم
شريف خيرالله يقدم واجب العزاء فى والد تامر عبد المنعم
شريف خيرالله يقدم واجب العزاء فى والد تامر عبد المنعم

فيديو

عمرو دياب وعمرو مصطفى

مفاجأة الصيف.. الهضبة وعمرو مصطفى يعودان بأغنيتين تهزان الوسط الفني

فيلم الرسالة

أفلام الهجرة النبوية.. تأريخ فني وخلود إنساني لرحلة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد