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عقرهم كلب ضال.. لجنة تقصي تزور 11 شخص بقرية أبيار بكفر الزيات ..صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقرهم كلب ضال.. لجنة تقصي تزور 11 شخص بقرية أبيار بكفر الزيات ..صور

لجنة الطب البيطري بالغربية
لجنة الطب البيطري بالغربية
الغربية أحمد علي

توجهت لجنة مكبرة من الطب البيطرى والبيئة والصحة العامة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية إبيار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية لزيارة المصابين في حادث شروع كلاب ضال بمهاجمة المارة في الشارع وعقره لـ ١١ مصاب َ من بينهم أطفال صغار تلاميذ بالمرحلة الابتدائية و َكبار السن والتقصي عن الواقعة لبحث سبل مواجهة الكلاب الضالة .

جهود بيطرية 


كما يأتي ذلك بمشاركة كل من فاروق البرادعي رئيس الوحدة المحلية بإبيار والدكتورة هالة رفعت رئيس قسم الإرشاد  بالطب البيطرى بكفرالزيات  ورنا البلتاجي رئيس قسم الصحة العامة ومحمود عبدالله مسئول البيئة بالوحدة المحلية بإبيار و تحت اشراف عادل داود رئيس مدينة كفرالزيات والدكتور جمال الديهى مدير إدارة الطب البيطري بكفرالزيات تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية 
وتم الاستماع لشهود الواقعة والتأكيد على الانتظام في متابعة الآمصال .

تحرك عاجل 

كما قامت اللجنة المكبرة بتفقد شوارع  دوار الشيخ وشارع سيدي نعنوش والعمري وخلف مركز شباب ابيار وهي الشوارع التي شهدت الحادث ومهاجمة الكلاب للمارة بالشارع و داخل المنازل.

رواية المصابون 

كما روي المصابون معاناتهم مع هجوم الكلب الضال عليهم و ودخوله الي المنازل وتسببهم في إصابات متعددة للأطفال وكبار السن بجروح قطعية وسحجات وإجراء جراحة خياطة لبعض المصابين 
  


وناشد  أعضاء لجنة الطب البيطرى والبيئة خلال جولته ولقاءاتهم  مع المواطنين بالشوارع بضرورة التخلص الأمن من القمامة وخاصة التي تحتوي على مخلفات الطعام من اللحوم والدواجن وعدم القائها على الترع أوالمصارف 
َ

تفاصيل الواقعة 

كانت  قرية ابيار التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية قد شهدت  واقعة مأساوية حيث قام احد الكلاب الضالة بمهاجمة ١١ شخص من بينهم عدد من الاطفال من أهالي القرية القاطنين بمنطقة شارع سيدي نعنوش بالقرية وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الاسعافات الأولية والامصال نظرا لتعدد الاصابات والجروح القطعية بالجسم .

طوارىء الصحة 

كما  تلقت غرفة طَوارئ مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية إخطارا بإستقبال مستشفى إبيار المركزي بقرية إبيار التابعة لمركز كفرالزيات ل١١  مصاب من اعمار مختلفة ادعاء التعرض للعقر من أحد الكلاب الضالة وتم واعطائهم الآمصال حتى استقرار حالتهم خروجهم من المستشفيات.

محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات مصابي عقر كلب ضال منية ابيار كفر الزيات

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