ولعوا في الفرش.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الباعة الجائلين بحدائق القبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الباعة الجائلين، ما تسبب فى حدوث حريق ببعض الأكشاك بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول (بائع خضار "مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم") وطرف ثانى 7 أشخاص قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول وإضرام النيران بالفرش الخاص به لخلاف بينهم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.