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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خناقة في ماتش كورة.. التحقيق مع المتهم بطعن طالب بباب الشعرية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

تباشر النيابة العامة بجنوب القاهرة تحقيقات موسعة في تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض في منطقة باب الشعرية بسبب "خناقة" في "ماتش كورة" . 

واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة المصاب وباشرت التحقيق مع المتهم لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية حول قيام طالب بالتعدي على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية "مصاب بعدة جروح قطعية")، طرف ثان (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) وذلك لخلاف بينهما على لعب كرة القدم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها.

وتم ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

طعن طالب ماتش كورة خناقة باب الشعرية

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