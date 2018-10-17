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تعليم

وزير التعليم العالي: نمتلك بنية تحتية عظيمة لا نستطيع تكرارها الآن

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:11 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك إعجابا كبير من جانب رئيس الوزراء، بما شاهده في الجامعات المصرية خلال جولاته المختلفة، مشيرا إلى أن لنا بنية تحتية عظيمة جدا "مانعرش نعملها دلوقتي"، وغير موجودة في دول كثيرة.

وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال مبادرة «أنت تسأل والوزير يجيب» أنه بالعمل الجاد نستطيع أن نصبح في مكان آخر بشكل سريع، مشيرا إلى أن مصر لديها المقومات الإنشائية، والمقومات البشرية.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن أعضاء هيئات التدريس، والعاملين بالجامعات من أسوان حتى الإسكندرية، من أروع ما يمكن، ويقومون بعمل جليل، وجهد كبير مبذول يستحق الإشادة.

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