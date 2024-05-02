حيلة مغرية .. سيدتان وعامل يجمعون من أهالي القليوبية مليون جنيه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من عدد من المواطنين بتضررهم من (سيدتين ، وعامل بمقهى ، وموظف بالمعاش - جميعهم مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت (مليونًا و5 آلاف جنيه) قاموا بتحويلها عبر أحد التطبيقات نظير التحصل على بطاقات هدايا "بطاقات خصم مسبقة الدفع" تمكنهم من إجراء عمليات شراء عبر المواقع الإلكترونية والمتاجر المعتمدة، وعدم إيفائهم بتسليم تلك الكروت أو رد المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.